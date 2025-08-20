PRL ખાતે નેશનલ સ્પેસ દિવસની ઉજવણી

અમદાવાદ: રાષ્ટ્રીય અવકાશ દિવસ (NSpD)ની ભૌતિક સંશોધન પ્રયોગશાળા (PRL) ખાતે ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. આ ખાસ દિવસે અવકાશ વિભાગ ઓગસ્ટ-2025 દરમિયાન રાષ્ટ્રવ્યાપી ઉજવણીનું આયોજન કરી રહ્યું છે. જેથી યુવાનોને અવકાશ વિજ્ઞાન અને તેના ઉપયોગોમાં પ્રેરણા મળે. PRLના અમદાવાદ, ઉદેપુર અને માઉન્ટ આબુ કેમ્પસમાં રાષ્ટ્રીય અવકાશ દિવસ (NSpD)ની ઉજવણી થઈ રહી છે.23 ઓગસ્ટ 2023ના રોજ ચંદ્રયાન-3 મિશનના વિક્રમ લેન્ડરના સફળ સોફ્ટ લેન્ડિંગ અને ચંદ્ર પર પ્રજ્ઞાન રોવરના જમાવટની યાદમાં ઉજવવામાં આવે છે. ચંદ્રના દક્ષિણ ધ્રુવ પર ઉતરાણ કરવાની ભારતની સિદ્ધિ એક મહત્વપૂર્ણ સીમાચિહ્નરૂપ છે, જે આપણને ચંદ્રની સપાટી પર ઉતરાણ કરનાર ચોથો રાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ધ્રુવની નજીક પહોંચનાર પ્રથમ રાષ્ટ્ર બનાવે છે.NSpD 2025 ઉજવણીના ભાગ રૂપે, PRL એ 20 ઓગસ્ટ, 2025 ના રોજ “આર્યભટ્ટથી ગગનયાન: પ્રાચીન શાણપણથી અનંત શક્યતાઓ” થીમ સાથે એક વર્કશોપનું આયોજન કર્યું. દિવસની શરૂઆત સવારે 8:30 વાગ્યે અવકાશ વિજ્ઞાન અને સંશોધન પ્રદર્શનોના પ્રદર્શનો સાથે થઈ. PRL વૈજ્ઞાનિકોએ ગ્રહો અને અવકાશ સંશોધન, ઉલ્કાના અભ્યાસ અને માઉન્ટ આબુ ઓબ્ઝર્વેટરીના વર્ચ્યુઅલ પ્રવાસ પર સમજદારીભર્યા વાર્તાલાપ આપ્યા. દરેક વાર્તાલાપ પછી વિદ્યાર્થીઓ સાથે ઇન્ટરેક્ટિવ પ્રશ્ન-જવાબ સત્રો યોજાયા. વિવિધ શાળાઓ અને કોલેજોના કુલ 300 વિદ્યાર્થીઓ અને તેમના શિક્ષકોએ ભાગ લીધો, વાર્તાલાપનો આનંદ માણ્યો અને ગ્રહોના મિશન અને અવકાશ સંશોધન વિશે શીખ્યા.
વર્કશોપ ઉપરાંત, PRL વૈજ્ઞાનિકોની એક ટીમે રાજસ્થાન (માઉન્ટ આબુ, આબુ રોડ, સિરોહી અને ઉદયપુર) અને ગુજરાત (અમદાવાદ, ગાંધીનગર, આણંદ, સિહોલ, વડોદરા, પાલનપુર) ની શાળાઓની મુલાકાત લીધી અને અવકાશ વિજ્ઞાન સંશોધન પર વિદ્યાર્થીઓ સાથે પ્રવચનો આપ્યા, લગભગ 3500 વિદ્યાર્થીઓ સાથે વાર્તાલાપ કર્યો.
ઉદયપુર સોલાર ઓબ્ઝર્વેટરીએ બુધવાર, 20 ઓગસ્ટ, 2025ના રોજ સંપૂર્ણ દિવસનો ઓપન હાઉસ કાર્યક્રમ યોજ્યો. જેમાં શાળાઓ અને કોલેજોના વિદ્યાર્થીઓને સૂર્ય અને ચાલુ સૌર ભૌતિકશાસ્ત્ર સંશોધન વિશે જાણવા માટે આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું. આ કાર્યક્રમો યુવા દિમાગને પડકારજનક કારકિર્દી માર્ગો અપનાવવા અને તેમની પ્રતિભા દ્વારા રાષ્ટ્ર નિર્માણમાં યોગદાન આપવા માટે પ્રેરણા આપવાની PRL ની પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવે છે.
રાષ્ટ્રીય અવકાશ દિવસ (NSpD)ની ભૌતિક સંશોધન પ્રયોગશાળા (PRL) ખાતે ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. આ ખાસ દિવસે અવકાશ વિભાગ ઓગસ્ટ-2025 દરમિયાન રાષ્ટ્રવ્યાપી ઉજવણીનું આયોજન કરી રહ્યું છે. જેથી યુવાનોને અવકાશ વિજ્ઞાન અને તેના ઉપયોગોમાં પ્રેરણા મળે. PRLના અમદાવાદ, ઉદેપુર અને માઉન્ટ આબુ કેમ્પસમાં રાષ્ટ્રીય અવકાશ દિવસ (NSpD)ની ઉજવણી થઈ રહી છે.
23 ઓગસ્ટ 2023ના રોજ ચંદ્રયાન-3 મિશનના વિક્રમ લેન્ડરના સફળ સોફ્ટ લેન્ડિંગ અને ચંદ્ર પર પ્રજ્ઞાન રોવરના જમાવટની યાદમાં ઉજવવામાં આવે છે. ચંદ્રના દક્ષિણ ધ્રુવ પર ઉતરાણ કરવાની ભારતની સિદ્ધિ એક મહત્વપૂર્ણ સીમાચિહ્નરૂપ છે, જે આપણને ચંદ્રની સપાટી પર ઉતરાણ કરનાર ચોથો રાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ધ્રુવની નજીક પહોંચનાર પ્રથમ રાષ્ટ્ર બનાવે છે.
NSpD 2025 ઉજવણીના ભાગ રૂપે, PRL એ 20 ઓગસ્ટ, 2025 ના રોજ “આર્યભટ્ટથી ગગનયાન: પ્રાચીન શાણપણથી અનંત શક્યતાઓ” થીમ સાથે એક વર્કશોપનું આયોજન કર્યું. દિવસની શરૂઆત સવારે 8:30 વાગ્યે અવકાશ વિજ્ઞાન અને સંશોધન પ્રદર્શનોના પ્રદર્શનો સાથે થઈ. PRL વૈજ્ઞાનિકોએ ગ્રહો અને અવકાશ સંશોધન, ઉલ્કાના અભ્યાસ અને માઉન્ટ આબુ ઓબ્ઝર્વેટરીના વર્ચ્યુઅલ પ્રવાસ પર સમજદારીભર્યા વાર્તાલાપ આપ્યા. દરેક વાર્તાલાપ પછી વિદ્યાર્થીઓ સાથે ઇન્ટરેક્ટિવ પ્રશ્ન-જવાબ સત્રો યોજાયા. વિવિધ શાળાઓ અને કોલેજોના કુલ 300 વિદ્યાર્થીઓ અને તેમના શિક્ષકોએ ભાગ લીધો, વાર્તાલાપનો આનંદ માણ્યો અને ગ્રહોના મિશન અને અવકાશ સંશોધન વિશે શીખ્યા. વર્કશોપ ઉપરાંત, PRL વૈજ્ઞાનિકોની એક ટીમે રાજસ્થાન (માઉન્ટ આબુ, આબુ રોડ, સિરોહી અને ઉદયપુર) અને ગુજરાત (અમદાવાદ, ગાંધીનગર, આણંદ, સિહોલ, વડોદરા, પાલનપુર) ની શાળાઓની મુલાકાત લીધી અને અવકાશ વિજ્ઞાન સંશોધન પર વિદ્યાર્થીઓ સાથે પ્રવચનો આપ્યા, લગભગ 3500 વિદ્યાર્થીઓ સાથે વાર્તાલાપ કર્યો.
ઉદયપુર સોલાર ઓબ્ઝર્વેટરીએ બુધવાર, 20 ઓગસ્ટ, 2025ના રોજ સંપૂર્ણ દિવસનો ઓપન હાઉસ કાર્યક્રમ યોજ્યો. જેમાં શાળાઓ અને કોલેજોના વિદ્યાર્થીઓને સૂર્ય અને ચાલુ સૌર ભૌતિકશાસ્ત્ર સંશોધન વિશે જાણવા માટે આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું. આ કાર્યક્રમો યુવા દિમાગને પડકારજનક કારકિર્દી માર્ગો અપનાવવા અને તેમની પ્રતિભા દ્વારા રાષ્ટ્ર નિર્માણમાં યોગદાન આપવા માટે પ્રેરણા આપવાની PRL ની પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવે છે.