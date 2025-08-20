ઓનલાઈન ગેમિંગ બિલ લોકસભામાં ચર્ચા વિના પસાર

સંસદના વર્તમાન ચોમાસા સત્રમાં, મતદાર યાદીના સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન (SIR) પરનો મડાગાંઠ બુધવારે પણ ચાલુ રહ્યો. લોકસભામાં જોરદાર હોબાળા વચ્ચે ઓનલાઈન ગેમિંગ બિલ ચર્ચા વિના પસાર થયું. તે જ સમયે, રાજ્યસભામાં વિપક્ષના વોકઆઉટ પછી, આસામના ગુવાહાટીમાં ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેનેજમેન્ટની સ્થાપના સંબંધિત બિલ પર ટૂંકી ચર્ચા થઈ. ટૂંકી ચર્ચા પછી, આ બિલ રાજ્યસભામાં પણ પસાર થયું.
Delhi: On Promotion and Regulation of Online Gaming Bill, Union Minister Ashwini Vaishnaw says, "These are simple games played within families or with friends. The government has also included provisions in this bill to promote them…" pic.twitter.com/tu0YzuorVG
ઈલેક્ટ્રોનિક્સ અને આઈટી મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે લોકસભામાં ઓનલાઈન ગેમિંગ પ્રમોશન અને રેગ્યુલેશન બિલ રજૂ કર્યું. તેમણે કહ્યું કે છેલ્લા 11 વર્ષમાં ડિજિટલ ટેકનોલોજી ખૂબ જ ઝડપથી ફેલાઈ છે. તેમણે કહ્યું કે નવી ટેકનોલોજીનો વિકાસ થયો છે અને તેના કારણે દેશની નવી ઓળખ પણ બની છે. સ્ટાર્ટઅપ ઇકોસિસ્ટમમાં પ્રગતિ થઈ છે. અશ્વિની વૈષ્ણવે કહ્યું કે ટેકનોલોજીથી ઘણા ફાયદા થાય છે, પરંતુ આવું જ એક ક્ષેત્ર ઓનલાઈન ગેમિંગ છે, જે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ ક્ષેત્ર બની ગયું છે.
તેમણે કહ્યું કે ગેમિંગ સેક્ટરમાં ત્રણ સેગમેન્ટ છે. પહેલો સેગમેન્ટ ઈ-સ્પોર્ટ્સ સેગમેન્ટ છે, જેમાં વ્યૂહાત્મક વિચારસરણી વધે છે અને વ્યક્તિ ટીમમાં સંકલન કરવાનું શીખે છે. અશ્વિની વૈષ્ણવે કહ્યું કે બીજો સેગમેન્ટ ઓનલાઈન સોશિયલ ગેમ્સ છે. આપણે બધાએ ચેસ, સોલિટેર, સુડોકુ જોયા છે. આ શિક્ષણ અને યાદશક્તિ વધારવા માટે પણ ઉપયોગી છે. તેમણે કહ્યું કે ત્રીજો સેગમેન્ટ ઓનલાઈન મની ગેમ્સ છે, જે આજે સમાજમાં ખૂબ ચિંતાનો વિષય બની ગયો છે.
આઈટી મંત્રીએ કહ્યું કે ઘણા પરિવારો, ઘણા વ્યક્તિઓ છે, જેઓ ઓનલાઈન મની ગેમ્સના વ્યસની બની ગયા છે. ગેમમાં જીવનભરની બચત ઉડાવી દેવામાં આવે છે. તેમણે કહ્યું કે છેતરપિંડી અને છેતરપિંડી, અલ્ગોરિધમ્સ એવા છે કે ખબર નથી પડતી કે કોણ કોની સાથે રમી રહ્યું છે. અલ્ગોરિધમ્સ અપારદર્શક અલ્ગોરિધમ્સ છે, હાર નિશ્ચિત છે. અશ્વિની વૈષ્ણવે કહ્યું કે ઘણા પરિવારો બરબાદ થયા, આત્યંતિક કિસ્સાઓ બન્યા, આત્મહત્યા પણ થઈ.
એક મીડિયા રિપોર્ટને ટાંકીને તેમણે કહ્યું કે કર્ણાટકમાં 31 મહિનામાં 32 આત્મહત્યાઓ થઈ છે. તે લગભગ સ્થાપિત થઈ ગયું છે કે મની ગેમિંગની ગંભીર અસર થઈ રહી છે. મની લોન્ડરિંગ થઈ રહ્યું છે, આતંકવાદને ટેકો આપવામાં આવી રહ્યો છે. અશ્વિની વૈષ્ણવે જણાવ્યું હતું કે વિશ્વ આરોગ્ય સંગઠને ઓનલાઈન ગેમિંગને એક નવી બીમારી જાહેર કરી છે. તેમણે કહ્યું કે આ બિલના બે ભાગ છે. સરકાર ત્રણમાંથી બે ભાગ – ઈ-સ્પોર્ટ્સ અને ઓનલાઈન સોશિયલ ગેમિંગ – ને પ્રોત્સાહન આપવા માંગે છે.