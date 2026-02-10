અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવનો નિર્ણય ન થાય ત્યાં સુધી ગૃહમાં પ્રવેશ નહીં: ઓમ બિરલા

લોકસભા અધ્યક્ષ ઓમ બિરલાએ એક મોટો નિર્ણય લીધો છે. તેમણે કહ્યું છે કે અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવનો નિર્ણય ન થાય ત્યાં સુધી તેઓ ગૃહમાં પ્રવેશ નહીં કરે. તેમણે સ્પષ્ટપણે કહ્યું છે કે અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવનો નિર્ણય ન થાય ત્યાં સુધી તેઓ પોતાની ખુરશી પર બેસશે નહીં. એ નોંધવું જોઈએ કે આવો કોઈ નિયમ નથી, છતાં તેમણે ગૃહમાં પ્રવેશ નહીં કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે સરકાર કે વિપક્ષ તેમને મનાવવાનો પ્રયાસ કરે તો પણ તેઓ ગૃહમાં પ્રવેશ નહીં કરે.

અગાઉ, લોકસભા અધ્યક્ષે મહાસચિવ ઉત્પલ કુમાર સિંહને વિપક્ષની તેમને પદ પરથી હટાવવા માટેની દરખાસ્ત રજૂ કરવાની નોટિસની તપાસ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો. બિરલાએ મહાસચિવને આ નોટિસની તપાસ કરવા અને યોગ્ય પગલાં લેવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે. હકીકતમાં, વિપક્ષે મંગળવારે લોકસભા મહાસચિવને બિરલાને પદ પરથી હટાવવા માટે નોટિસ સુપરત કરી હતી, જેમાં બિરલા પર પક્ષપાતી રીતે ગૃહ ચલાવવા, કોંગ્રેસના સભ્યો પર ખોટા આરોપો લગાવવાનો અને તેમના પદનો દુરુપયોગ કરવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો.

ઉલ્લેખનીય છે કે લોકસભામાં રાષ્ટ્રપતિના અભિભાષણ પર આભાર પ્રસ્તાવ અને કેટલાક અન્ય મુદ્દાઓ પર ચર્ચા દરમિયાન વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીને બોલવા ન દેવાની પૃષ્ઠભૂમિમાં, વિપક્ષે મંગળવારે લોકસભા મહાસચિવને સ્પીકર ઓમ બિરલાને તેમના પદ પરથી દૂર કરવા માટે એક નોટિસ સુપરત કરી હતી. લોકસભા સચિવાલયના સૂત્રોએ વિપક્ષની નોટિસ મળ્યાનું સ્વીકાર્યું હતું અને કહ્યું હતું કે તેના પર વિચાર કરવામાં આવશે અને નિયમો મુજબ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

નીચલા ગૃહમાં કોંગ્રેસના ઉપનેતા ગૌરવ ગોગોઈ, કોંગ્રેસના મુખ્ય સૈનિક કોડિકુન્નિલ સુરેશ, સાંસદ મોહમ્મદ જાવેદ અને અન્ય લોકોએ લોકસભા મહાસચિવને આ નોટિસ સુપરત કરી હતી. આ નોટિસ પર કોંગ્રેસ, સમાજવાદી પાર્ટી, ડીએમકે અને અન્ય ઘણા વિપક્ષી પક્ષોના 100 થી વધુ સાંસદોએ સહી કરી છે. તૃણમૂલ કોંગ્રેસના સાંસદોએ નોટિસ પર સહી કરી નથી. ગોગોઈએ જણાવ્યું હતું કે આ પ્રસ્તાવ અંગેની નોટિસ બંધારણની કલમ 94(c) હેઠળ લોકસભા મહાસચિવને સુપરત કરવામાં આવી છે.

