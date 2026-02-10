પુસ્તક વિવાદ પર પહેલી વાર જનરલ મુકુંદ નરવણેએ આપ્યું નિવેદન

ભૂતપૂર્વ આર્મી ચીફ જનરલ એમ.એમ. નરવણેની આત્મકથા ફોર સ્ટાર્સ ઓફ ડેસ્ટિનીને લગતા ચાલી રહેલા રાજકીય વિવાદ અને 24 કલાકમાં પ્રકાશક દ્વારા બે સ્પષ્ટતાઓ બાદ, જનરલ નરવણેએ પોતાનું મૌન તોડ્યું છે. તેમણે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર પેંગ્વિન તરફથી એક નોંધ શેર કરી, જેમાં લખ્યું, આ પુસ્તકની સ્થિતિ છે. હકીકતમાં, જનરલ નરવણેએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર પ્રકાશક પેંગ્વિન રેન્ડમ હાઉસ ઇન્ડિયાનું એક નિવેદન શેર કર્યું, જેમાં સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી કે તેમની આત્મકથા હજુ સુધી પ્રકાશિત થઈ નથી અને પુસ્તકની કોઈ અધિકૃત નકલ જાહેરમાં ઉપલબ્ધ નથી.
પેંગ્વિન રેન્ડમ હાઉસ ઇન્ડિયાએ ગઈકાલે પરિસ્થિતિ સ્પષ્ટ કરતા એક નિવેદન જારી કર્યું, જેમાં જણાવ્યું હતું કે તે જનરલ નરવણેના સંસ્મરણો, ફોર સ્ટાર્સ ઓફ ડેસ્ટિનીના વિશિષ્ટ પ્રકાશન અધિકારો ધરાવે છે અને પુસ્તક હજુ સુધી કોઈપણ સ્વરૂપમાં પ્રકાશિત થયું નથી. પેંગ્વિનએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે પુસ્તક હજુ સુધી પ્રકાશિત, વિતરણ અથવા વેચાણ માટે ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવ્યું નથી, પ્રિન્ટ અથવા ડિજિટલ ફોર્મેટમાં. પ્રકાશકે મક્કમ વલણ અપનાવ્યું હતું, જેમાં જણાવ્યું હતું કે પુસ્તકની કોઈપણ નકલ – ભલે તે સંપૂર્ણ હોય કે આંશિક, અને કોઈપણ ફોર્મેટ અથવા પ્લેટફોર્મમાં – પ્રચલનમાં જોવા મળે તો તે સીધા કૉપિરાઇટ ઉલ્લંઘન ગણાશે. પેંગ્વિનએ ચેતવણી પણ આપી હતી કે આવા કોઈપણ ગેરકાયદેસર અથવા અનધિકૃત પ્રસાર સામે તમામ ઉપલબ્ધ કાનૂની ઉપાયો અપનાવવામાં આવશે.
24 કલાકની અંદર બીજી સ્પષ્ટતા
પેંગ્વિન રેન્ડમ હાઉસ ઇન્ડિયાએ મંગળવારે આ બાબતે પોતાનો બીજો સ્પષ્ટતા જારી કર્યો હતો, જેમાં સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું હતું કે કોઈ પુસ્તક જ્યાં સુધી તમામ રિટેલ ચેનલોમાં વેચાણ માટે ઉપલબ્ધ ન થાય ત્યાં સુધી તેને “પ્રકાશિત” ગણી શકાય નહીં. મંગળવારે જારી કરાયેલ તેની નવી સ્પષ્ટતામાં, પેંગ્વિનએ જણાવ્યું હતું કે શીર્ષકની જાહેરાત, પ્રી-ઓર્ડર સૂચિ અને વાસ્તવિક પ્રકાશન ત્રણ અલગ અલગ તબક્કા છે. પ્રી-ઓર્ડર લિંકની ઉપલબ્ધતાનો અર્થ એ નથી કે પુસ્તક પ્રકાશિત થઈ ગયું છે.
જનરલ નરવણેનું મૌન તોડવું મહત્વપૂર્ણ છે
જનરલ નરવણે દ્વારા આ સ્પષ્ટતા શેર કરવી મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે કોંગ્રેસના સાંસદ રાહુલ ગાંધીએ પ્રકાશકના વલણ પર પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો હતો, જેમાં કથિત વિરોધાભાસનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો. ગાંધીએ 2023 ના જનરલ નરવણે દ્વારા એક સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો, જેમાં લખ્યું હતું, નમસ્તે મિત્રો, મારું પુસ્તક હવે ઉપલબ્ધ છે. લિંકને અનુસરો. વાંચન માટે શુભેચ્છાઓ. જય હિંદ. રાહુલ ગાંધીએ દાવો કર્યો હતો કે આ સંદેશ સૂચવે છે કે પુસ્તક સામાન્ય વાચક માટે ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવ્યું છે. તેમણે તો ત્યાં સુધી કહ્યું કે જનરલ નરવણે અથવા પેંગ્વિન “સત્ય કહી રહ્યા નથી.
એ નોંધવું જોઈએ કે જનરલ નરવણેની પ્રસ્તાવિત આત્મકથા તાજેતરમાં રાજકીય વિવાદના કેન્દ્રમાં રહી છે. પુસ્તકમાંથી કથિત અવતરણોને લઈને સંસદમાં શાસક પક્ષ અને વિપક્ષ વચ્ચે ગરમાગરમ ચર્ચા જોવા મળી હતી. જો કે, પ્રકાશક તરફથી વારંવાર કરવામાં આવેલી આ સ્પષ્ટતા સાથે, હવે એ વાત રેકોર્ડ પર છે કે “ફોર સ્ટાર્સ ઓફ ડેસ્ટિની” હજુ સુધી સત્તાવાર રીતે વાચકો સુધી પહોંચી નથી. આમ છતાં, પુસ્તક સંબંધિત સંદર્ભો અને નિવેદનો પર રાજકીય ઉથલપાથલ અટકતી નથી લાગતી.