રણવીર સિંહને કરોડો રૂપિયાની માંગણી કરતો ધમકીભર્યો મેસેજ મળ્યો

રણવીર સિંહ ખંડણી: ફિલ્મ અભિનેતા રણવીર સિંહને કરોડો રૂપિયાની માંગણી કરતો ધમકીભર્યો સંદેશ મળ્યો છે. અભિનેતાને વોટ્સએપ વોઇસ નોટ દ્વારા આ ધમકી મળી હતી, ત્યારબાદ તેણે મુંબઈ પોલીસને જાણ કરી હતી. મામલાની ગંભીરતાને જોતા પોલીસે તાત્કાલિક રણવીર સિંહ અને દીપિકા પાદુકોણના ઘરો પર સુરક્ષા કડક કરી દીધી છે. પોલીસે આરોપીઓની શોધખોળ શરૂ કરી છે.
થોડા સમય પહેલા ફિલ્મ નિર્દેશક રોહિત શેટ્ટીના ઘરની બહાર ગોળીબાર થયો હતો. પોલીસે આ ઘટના સંદર્ભે ઘણા લોકોની અટકાયત કરી હતી. લોરેન્સ બિશ્નોઈ ગેંગે ગોળીબારની જવાબદારી સ્વીકારી હતી. હવે, સૂત્રો સૂચવે છે કે રણવીર સિંહને ધમકીભર્યો સંદેશ મળ્યો છે. જોકે, ધમકી આપનાર વ્યક્તિની ઓળખ હજુ સુધી અજાણી છે. પોલીસ આ મામલાની તપાસ કરી રહી છે. જોકે, ધમકી આપનાર વ્યક્તિએ લોરેન્સ બિશ્નોઈનું નામ આપ્યું છે. જોકે, મુંબઈ પોલીસ કે રણવીર સિંહ દ્વારા હજુ સુધી આ વાતની સત્તાવાર પુષ્ટિ કરવામાં આવી નથી.
ફિલ્મ સ્ટાર્સને સતત આવા ધમકીભર્યા સંદેશા મળી રહ્યા છે. સલમાન ખાનને લોરેન્સ બિશ્નોઈ ગેંગ તરફથી ઘણી વખત ધમકીઓ મળી છે. કેનેડામાં કપિલ શર્માના કાફે પર પણ ઘણી વખત ગોળીબાર કરવામાં આવ્યો છે. અને હવે, રણવીર સિંહને ધમકીઓ. બોલિવૂડ લાંબા સમયથી આ સમસ્યાઓનો સામનો કરી રહ્યું છે.