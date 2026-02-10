બાંગ્લાદેશની ચૂંટણી પહેલા વધુ એક હિન્દુની હત્યા

બાંગ્લાદેશમાં ગુરુવારે સંસદીય ચૂંટણીના બે દિવસ પહેલા, વધુ એક હિન્દુ ઉદ્યોગપતિની હત્યા કરવામાં આવી હતી. બાંગ્લાદેશના મૈમનસિંઘના ત્રિશાલમાં 62 વર્ષીય હિન્દુ ઉદ્યોગપતિ સુસેન ચંદ્ર સરકારની તેમની દુકાનમાં અજાણ્યા હુમલાખોરો દ્વારા હત્યા કરવામાં આવી હતી. ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન શેખ હસીનાની સરકારના પતન પછી ગુરુવારે બાંગ્લાદેશમાં પ્રથમ સંસદીય ચૂંટણી છે.
બાંગ્લાદેશની ચૂંટણી પહેલા લઘુમતીઓ સામે હિંસાના આરોપો સામે આવ્યા છે, જેનાથી તેમની સલામતી અંગે પ્રશ્નો ઉભા થયા છે. હવે, ચૂંટણીના બે દિવસ પહેલા, વધુ એક હિન્દુની હત્યા કરવામાં આવી છે, જેનાથી લઘુમતીઓની સલામતી અંગે ચિંતાઓ ઉભી થઈ છે. ત્રિશલ પોલીસ સ્ટેશનના વડા મુહમ્મદ ફિરોઝ હુસૈને જણાવ્યું હતું કે આ ઘટના સોમવારે રાત્રે ઉપ-જિલ્લાના બોગર બજાર ચોકડી પર બની હતી. પોલીસ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે સુસેન ચંદ્ર સરકાર ભાઈ ભાઈ એન્ટરપ્રાઇઝના માલિક અને સાઉથકાંડા ગામના રહેવાસી હતા.
તેમની હત્યા કર્યા પછી, તેઓએ દુકાનનું શટર બંધ કરી દીધું.
હુસૈને જણાવ્યું હતું કે હુમલાખોરોએ સરકાર પર તીક્ષ્ણ હથિયાર વડે હુમલો કર્યો, તેને દુકાનની અંદર છોડી દીધો અને શટર બંધ કરી દીધું. સરકારના પરિવારે તેની શોધ કરી અને જ્યારે તેઓએ દુકાન ખોલી ત્યારે તેઓ લોહીથી લથપથ મળી આવ્યા.