“પ્લેસમેન્ટ-ઇન્ડસ્ટ્રી ઇન્ટરફેસ” માટે શાંતિ બિઝનેસ સ્કૂલને શ્રેષ્ઠ સંસ્થાનો એવોર્ડ

અમદાવાદ: સેન્ટર ફોર એજ્યુકેશન ગ્રોથ એન્ડ રિસર્ચ (CEGR) દ્વારા 25મા રાષ્ટ્રીય શિક્ષા ગૌરવ પુરસ્કાર સમારોહ યોજાયો. જેમાં શાંતિ બિઝનેસ સ્કૂલને (SBS) “પ્લેસમેન્ટ 2025” અને “ઉદ્યોગ ઇન્ટરફેસ 2025″ માટે પશ્ચિમ ભારતમાં શ્રેષ્ઠ મેનેજમેન્ટ સંસ્થા” માટેના બે એવોર્ડ આપવામાં આવ્યા છે.શાંતિ બિઝનેસ સ્કૂલના ડિરેક્ટર ડૉ. નેહા શર્માએ આ પ્રસંગે જણાવ્યું, “આ સન્માન સમગ્ર શાંતિ બિઝનેસ સ્કૂલ સમુદાય માટે ગર્વની ક્ષણ છે. આ પુરસ્કારો સ્પર્ધાત્મક વૈશ્વિક પરિદૃશ્યમાં વિકાસ માટે જરૂરી કૌશલ્યો અને નેટવર્ક સાથે વિદ્યાર્થીઓને સશક્ત બનાવવાની અમારી અતૂટ પ્રતિબદ્ધતાનું પ્રતિબિંબ છે. આ સન્માન અમારા ફેકલ્ટીના સખત પરિશ્રમ અને અમારા પ્રતિભાશાળી વિદ્યાર્થીઓની મહત્વાકાંક્ષાને ટેકો આપે છે.”“બેસ્ટ ઇન્ડસ્ટ્રી ઇન્ટરફેસ” એવોર્ડ સંસ્થાના સહયોગી શિક્ષણ પ્રત્યેના ગતિશીલ અભિગમને સ્વીકારે છે. જેમાં ગેસ્ટ લેક્ચર્સ, લાઇવ પ્રોજેક્ટ્સ અને કોર્પોરેટ ભાગીદારો સાથે સહ-વિકસિત અભ્યાસક્રમનો સમાવેશ થાય છે. આ વ્યવહારુ, ઉદ્યોગ-સંરેખિત શિક્ષણ સંસ્થાના ઉત્કૃષ્ટ પ્લેસમેન્ટ રેકોર્ડનો પાયો છે – જે “બેસ્ટ પ્લેસમેન્ટ” એવોર્ડ દ્વારા ઉજવવામાં આવે છે અને અગ્રણી રાષ્ટ્રીય અને બહુરાષ્ટ્રીય કોર્પોરેશનોમાં વિદ્યાર્થીઓને સ્થાન આપવામાં તેની સફળતાનો પાયો છે.