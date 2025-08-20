હુમલા પછી CM રેખા ગુપ્તાએ પહેલી વખત આપ્યું નિવેદન

બુધવારે સવારે જાહેર સુનાવણી દરમિયાન દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી રેખા ગુપ્તા પર થયેલા હુમલા બાદ તેમનું પહેલું નિવેદન આવ્યું છે. સીએમ ગુપ્તાએ તેને ફક્ત તેમના પર હુમલો નહીં, પરંતુ જનતાની સમસ્યાઓના ઉકેલ માટે તેમની પ્રતિબદ્ધતા પર ‘કાયર પ્રયાસ’ ગણાવ્યો છે. તેમણે કહ્યું કે આ હુમલા પછી તેઓ આઘાતમાં હતા, પરંતુ હવે સારું અનુભવી રહ્યા છે.
आज सुबह जनसुनवाई के दौरान मेरे ऊपर हुआ हमला केवल मेरे ऊपर नहीं, बल्कि दिल्ली की सेवा और जनता की भलाई के हमारे संकल्प पर किया गया एक कायराना प्रयास है।
स्वाभाविक है कि इस हमले के बाद मैं सदमे में थी, परन्तु अब बेहतर महसूस कर रही हूँ। मैं अपने सभी शुभचिंतकों से निवेदन करती हूँ कि…
— Rekha Gupta (@gupta_rekha) August 20, 2025
સીએમ રેખાએ તેમના સત્તાવાર એક્સ હેન્ડલ પર એક પોસ્ટ શેર કરીને લખ્યું, આજે સવારે જાહેર સુનાવણી દરમિયાન મારા પર થયેલો હુમલો ફક્ત મારા પર જ નહીં, પરંતુ દિલ્હીની સેવા અને લોકોના કલ્યાણ માટેના અમારા સંકલ્પ પરનો કાયર પ્રયાસ છે. સ્વાભાવિક રીતે, આ હુમલા પછી હું આઘાતમાં હતી, પરંતુ હવે સારું અનુભવી રહી છું. હું મારા બધા શુભેચ્છકોને વિનંતી કરું છું કે કૃપા કરીને મને મળવાની તસ્દી ન લો. હું ખૂબ જ ટૂંક સમયમાં તમારી વચ્ચે કામ કરતી જોવા મળીશ.
મુખ્યમંત્રીએ આગળ લખ્યું, આવા હુમલાઓ ક્યારેય મારી હિંમત અને જનતાની સેવા કરવાના સંકલ્પને તોડી શકશે નહીં. હવે હું પહેલા કરતાં વધુ ઉર્જા અને સમર્પણ સાથે તમારી વચ્ચે રહીશ. જાહેર સુનાવણી અને જાહેર સમસ્યાઓનું નિરાકરણ પહેલાની જેમ જ ગંભીરતા અને પ્રતિબદ્ધતા સાથે ચાલુ રહેશે. તમારો વિશ્વાસ અને સમર્થન મારી સૌથી મોટી તાકાત છે. તમારા અપાર પ્રેમ, આશીર્વાદ અને શુભકામનાઓ માટે હું હૃદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કરું છું.