ફ્લાઇટમાં જનારા મુસાફરો સાવધાન! DGCAએ જારી કરી એડવાઇઝરી

એર ઇન્ડિયાની ફ્લાઇટમાં સહ-યાત્રીઓ પર કથિત રીતે પેશાબ કરવાની બે ઘટનાઓએ વ્યાપક આક્રોશ ફેલાવ્યો હતો. આવી ઘટનાઓ બાદ હવે દેશના ડિરેક્ટોરેટ જનરલ ઓફ સિવિલ એવિએશન (DGCA) એ એરલાઈન્સને ‘ગંદા કૃત્યો’ કરનારા પેસેન્જરો સામે કાર્યવાહી કરવા માટે એડવાઈઝરી જારી કરી છે. સુનિશ્ચિત એરલાઇન્સના સંચાલનના વડાને મોકલવામાં આવેલી માર્ગદર્શિકામાં, નિયમનકારે કહ્યું છે કે જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે પ્રતિબંધિત ઉપકરણોનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. ડીજીસીએએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે તાજેતરના કેસોએ હવાઈ મુસાફરી પૂરી પાડતી એરલાઈન્સની છબીને કલંકિત કરી છે. ડીજીસીએના નિવેદનમાં વાંચવામાં આવ્યું છે કે, “તાજેતરના ભૂતકાળમાં ફ્લાઈટ્સ દરમિયાન બોર્ડ પરના કેટલાક મુસાફરોના ખરાબ વર્તન અને અયોગ્ય વર્તનની કેટલીક ઘટનાઓ ડીજીસીએના ધ્યાન પર આવી છે.

એરલાઈન્સે હવાઈ મુસાફરીમાં સાવચેતી રાખવી પડશે

ડીજીસીએએ જણાવ્યું હતું કે, “આવી અપ્રિય ઘટનાઓ પ્રત્યે એરલાઇન્સ દ્વારા નિષ્ક્રિયતા, અયોગ્ય કાર્યવાહી અથવા અવગણનાએ સમાજના વિવિધ વર્ગોમાં હવાઈ મુસાફરીની છબીને કલંકિત કરી છે”. આ પછી DGCA તરફ એડવાઈઝરી જારી કરવામાં આવી હતી.

DGCA issues an advisory to Head of Operations of all Scheduled Airlines with regard to handling unruly passengers on board and respective responsibilities as per the regulations. pic.twitter.com/b84yD3ya4u — ANI (@ANI) January 6, 2023

એડવાઈઝરીમાં આ બાબતો કહેવામાં આવી હતી:

1. DGCA કહે છે કે જો પેસેન્જર હેન્ડલિંગની પરિસ્થિતિ ઊભી થાય છે, તો “પાયલોટ-ઇન-કમાન્ડ પરિસ્થિતિનું તાત્કાલિક મૂલ્યાંકન કરવા માટે જવાબદાર છે. કાર્યવાહી માટે એરલાઇનના કેન્દ્રીય નિયંત્રણને રિલે કરી શકે છે.”

2. જો “મૌખિક સંદેશાવ્યવહાર” પરિસ્થિતિને નિયંત્રિત કરવાનું મુશ્કેલ બનાવે છે, સમાધાન માટેના તમામ અભિગમો ખતમ થઈ ગયા છે, તો પછી “નિવારણના સાધનો માટે મદદ લેવી જોઈએ.”

3. “સંચાલન વડાઓને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તેઓ યોગ્ય ચેનલો દ્વારા “અનાજ્ઞાકારી મુસાફરો” સાથે વ્યવહાર કરવાના વિષય પર તેમની સંબંધિત એરલાઇન્સ સાથે ફોલોઅપ કરે, DGCAને પાઇલોટ્સ, કેબિન ક્રૂ અને ડિરેક્ટર-ઇન-ફ્લાઇટ સર્વિસને સૂચના આપીને સંવેદનશીલ બને. વિશે.”

4. નિયમનકારે એરલાઇન્સ નિયમોનું પાલન ન કરે તો કડક કાર્યવાહીની ચેતવણી પણ આપી છે.

Air India CEO Campbell Wilson in a letter to AI employees has stated that timely action necessary against those who don't follow the flight rules. He reiterated importance of reporting untoward incidents onboard flights to authorities,even if crew believes it has been resolved. pic.twitter.com/HJx28CUm7y — ANI (@ANI) January 6, 2023

આ ઘટનાઓ બાદ એડવાઈઝરી જારી કરવામાં આવી છે

એર ઈન્ડિયાની ફ્લાઈટમાં બે મુસાફરો દ્વારા ફ્લાઈટમાં મુસાફરી કરી રહેલા અન્ય મુસાફરો પર કથિત રીતે પેશાબ કર્યા બાદ આ સલાહ આપવામાં આવી છે. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, આવી જ એક ઘટના 26 નવેમ્બરે ન્યૂયોર્ક-દિલ્હી ફ્લાઈટમાં બની હતી, જ્યારે બીજી ઘટના 6 ડિસેમ્બરે પેરિસ-દિલ્હી ફ્લાઈટ દરમિયાન બની હોવાનું કહેવાય છે.