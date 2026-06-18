પરિમલ નથવાણી ઝારખંડથી ચોથી ટર્મ માટે રાજ્યસભામાં ચૂંટાયા

રાંચી, ઝારખંડ: પરિમલ નથવાણી રાજ્યનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા ઐતિહાસિક ચોથી ટર્મ માટે રાજ્યસભામાં ચૂંટાઈ આવ્યા છે. રાજ્યની બે બેઠકો માટે ત્રણ ઉમેદવારો મેદાનમાં હતા. જેમાં NDA અને સહયોગી પક્ષોના સમર્થનથી પરિમલ નથવાણીએ ભવ્ય વિજય મેળવ્યો છે. વર્ષ ૨૦૦૮ અને ૨૦૨૦ વચ્ચે ઝારખંડથી અપક્ષ સાંસદ તરીકે બે ટર્મની સફળ સેવા બાદ, ૨૦૨૦માં આંધ્રપ્રદેશનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યા પછી, આ જીત તેમની પોતાની “કર્મભૂમિ” માં એક મહત્વપૂર્ણ વાપસી દર્શાવે છે. તેઓ રાજ્યસભાના ઇતિહાસમાં સૌથી લાંબા સમય સુધી સેવા આપનારા અપક્ષ સાંસદ હોવાનો ખાસ રેકોર્ડ ધરાવે છે.
આ ઐતિહાસિક વિજય બદલ તેમણે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી, કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ, ઝારખંડ ભાજપના નેતા બાબુલાલ મરાંડી તેમજ NDAના તમામ ધારાસભ્યોનો હૃદયપૂર્વક આભાર માન્યો હતો.
ગ્રામીણ સશક્તિકરણ અને કૌશલ્યવર્ધન પર રહેશે મુખ્ય ફોકસ
પોતાના વિઝન અંગે વાત કરતા પરિમલ નથવાણીએ જણાવ્યું હતું કે, “ઝારખંડ મારા માટે નવું નથી, તે મારી કર્મભૂમિ છે. આગળ વધતાં, મારું મુખ્ય ધ્યાન ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં મજબૂત કૌશલ્યવર્ધન કાર્યક્રમો ચલાવીને, કુટીર ઉદ્યોગોને પુનર્જીવિત કરીને અને પાયાના સ્તરે આજીવિકાની ટકાઉ તકો ઊભી કરવા પર રહેશે.”
અગાઉના કાર્યકાળનું અભૂતપૂર્વ યોગદાન
પરિમલ નથવાણીએ અગાઉ પોતાના સાંસદ સ્થાનિક વિસ્તાર વિકાસ (MPLAD) ફંડના લગભગ ૧૦૦ ટકા હિસ્સાનો ઉપયોગ શિક્ષણ, સ્વાસ્થ્ય અને ગ્રામીણ વિકાસ પાછળ કર્યો હતો. સંસદીય ભંડોળ ઉપરાંત તેમણે પોતાના અંગત ફંડમાંથી પણ મોટું યોગદાન આપ્યું છે.
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IIM-રાંચી: ૬૦૦ લોકોની બેઠક ક્ષમતા ધરાવતો અત્યાધુનિક સેમિનાર હોલ બનાવવા માટે પોતાના વ્યક્તિગત ફંડમાંથી ₹૧૫ કરોડ આપ્યા.
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આરોગ્ય ક્ષેત્રે: ₹૧.૦૭ કરોડના ખર્ચે જર્જરિત રાંચી મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન હોસ્પિટલનું પુનર્નિર્માણ કરાવ્યું અને એમ્બ્યુલન્સનું દાન કર્યું.
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શિક્ષણ અને સુવિધા: બડામમાં ત્રણ માળની ‘મોડેલ સ્કૂલ’, કરમટોલીમાં આદિવાસી છાત્રાલય માટે પુસ્તકાલય અને યુવાનો માટે મફત કમ્પ્યુટર કેન્દ્રો સ્થાપ્યા.
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આદિવાસી સંસ્કૃતિનું જતન: સારણા સ્થળ અને મસ્ના સહિતના પવિત્ર આદિવાસી ધાર્મિક સ્થળોનું નવસર્જન કર્યું.
સંસદમાં ઝારખંડનો બુલંદ અવાજ
વિકાસ કાર્યો ઉપરાંત, પરિમલ નથવાણી સંસદમાં ઝારખંડના સૌથી સક્રિય પ્રતિનિધિ રહ્યા છે. તેમણે રાજ્યસભામાં પ્રાદેશિક વિકાસ, કુપોષણ અને માળખાગત સુવિધાઓને લગતા ૧,૨૦૦થી વધુ પ્રશ્નો ઉઠાવીને પ્રજાની સમસ્યાઓને વાચા આપી છે. તેમના ફરીથી ચૂંટાવાથી ઝારખંડને સંસદમાં ફરી એકવાર વિકાસ-લક્ષી બુલંદ અવાજ મળ્યો છે.