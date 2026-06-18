અમદાવાદ ગ્રામ્ય પોલીસ બેડામાં મોટો ફેરફાર

અમદાવાદ ગ્રામ્ય પોલીસ પ્રશાસનમાંથી આ વહીવટી વર્ષના સૌથી મોટા અને ચોંકાવનારા સમાચાર સામે આવ્યા છે. જિલ્લામાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિને વધુ લોકાભિમુખ, ચુસ્ત અને મજબૂત બનાવવાના આશય સાથે પોલીસ તંત્રમાં એક સામૂહિક બદલીઓનો ગંજીફો ચીપવામાં આવ્યો છે. અમદાવાદ ગ્રામ્ય જિલ્લા પોલીસ વડા (SP) ઓમ પ્રકાશ જાટ દ્વારા વહીવટી સુગમતાને સર્વોચ્ચ અગ્રતા આપીને તાકીદની અસરે એકસાથે 162 જેટલા પોલીસ કર્મચારીઓની આંતરિક બદલીના સત્તાવાર આદેશ જારી કરવામાં આવ્યા છે. એક જ ઝાટકે આટલી મોટી સંખ્યામાં થયેલા ફેરફારને પગલે સમગ્ર જિલ્લાના પોલીસ બેડામાં અને વિવિધ પોલીસ મથકોમાં ભારે ફફડાટ અને હલચલ મચી ગઈ છે.
પોલીસ ભવનના સત્તાવાર સૂત્રો પાસેથી મળતી માહિતી મુજબ, આ સામૂહિક બદલીઓ પાછળ કોઈ રાજકીય કે નકારાત્મક કારણ નથી, પરંતુ આ એક સંપૂર્ણપણે વહીવટી પ્રક્રિયાનો ભાગ છે. જિલ્લા પોલીસ વડા ઓમ પ્રકાશ જાટે કાર્યભાર સંભાળ્યા બાદ ગ્રામ્ય વિસ્તારના તમામ પોલીસ સ્ટેશનોની કામગીરીની આંતરિક સમીક્ષા કરી હતી. જિલ્લાના અંતરિયાળ અને સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં ગુનાખોરી નિયંત્રણ, ટ્રાફિક વ્યવસ્થાપન અને સ્થાનિક નાગરિકોની સુરક્ષાને વધુ સુદ્રઢ કરવા માટે યોગ્ય સ્થાને યોગ્ય અધિકારીઓની નિમણૂક કરવી અનિવાર્ય બની હતી. આ વહીવટી સુગમતાને ધ્યાનમાં રાખીને જ આ મોટો નિર્ણય લેવાયો છે જેથી કરીને કાયદો-વ્યવસ્થાની સ્થિતિ પર પોલીસની પકડ વધુ મજબૂત બની શકે.