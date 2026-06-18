NEET UG 2026 પુનઃપરીક્ષાને લઈને ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનની હાઈ-લેવલ બેઠક

દેશની સૌથી મોટી મેડિકલ પ્રવેશ પરીક્ષા NEET UG 2026 ના પેપર લીક વિવાદ બાદ, કેન્દ્ર સરકાર અને શિક્ષણ મંત્રાલય આગામી 21 જૂને યોજાનારી પુનઃપરીક્ષાને લઈને કોઈ પણ પ્રકારની કચાસ રાખવા માંગતા નથી. પરીક્ષાની પારદર્શિતા, લોખંડી સુરક્ષા વ્યવસ્થા અને વિદ્યાર્થીઓની સુવિધાઓની ઝીણવટભરી સમીક્ષા કરવા માટે કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને ગુરુવારે એક અત્યંત ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠકની અધ્યક્ષતા કરી હતી. આ બેઠકમાં શિક્ષણ મંત્રાલયના ઉચ્ચ અધિકારીઓ, નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી (NTA) ના વરિષ્ઠ પ્રતિનિધિઓ, વિવિધ રાજ્ય સરકારોના નોડલ ઓફિસર્સ અને દેશની પ્રતિષ્ઠિત ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓના વડાઓએ હાજરી આપી હતી. બેઠક દરમિયાન શિક્ષણ મંત્રીએ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં અધિકારીઓને કડક આદેશ આપ્યા છે કે આ વખતે પરીક્ષાનું આયોજન સંપૂર્ણપણે નિષ્પક્ષ, શાંતિપૂર્ણ અને સુવ્યવસ્થિત રીતે થવું જોઈએ.
કમાન્ડ સેન્ટર અને કેન્દ્રીય ઓબ્ઝર્વર્સ રાખશે સીધી નજર
શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને બેઠકમાં ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે પરીક્ષા આપનારા વિદ્યાર્થીઓને કોઈપણ પ્રકારના માનસિક દબાણ વિના તણાવમુક્ત વાતાવરણ મળે તે સુનિશ્ચિત કરવું એ આપણી ફરજ છે. આ માટે તેમણે રાજ્યોના નોડલ અધિકારીઓને એક્ઝામ સેન્ટર્સ પર તમામ પ્રાથમિક સુવિધાઓ ચકાસી લેવા જણાવ્યું છે. આ વખતે સુરક્ષા વ્યવસ્થાને વધુ સખત બનાવવા માટે શિક્ષણ મંત્રાલય દ્વારા ખાસ ઓબ્ઝર્વર્સ (અધિકારીઓ) ની નિમણૂક કરવામાં આવી છે. આ કેન્દ્રીય અધિકારીઓ અલગ-અલગ રાજ્યોમાં રૂબરૂ જઈને ગ્રાઉન્ડ લેવલની વ્યવસ્થાઓનું લાઈવ મોનિટરિંગ કરશે અને સીધો રિપોર્ટ NTA ના મુખ્ય કમાન્ડ સેન્ટરને સબમિટ કરશે, જેથી કોઈ પણ ક્ષતિને તુરંત જ સુધારી શકાય.
Delhi: Union Education Minister Dharmendra Pradhan chaired a high-level meeting to review preparations for the NEET UG re-examination.
The meeting was attended by senior officials and representatives from the Ministry of Education, state governments, the NTA, and higher… pic.twitter.com/WQCyawUI0m
— IANS (@ians_india) June 18, 2026
વિવિધ સરકારી વિભાગો અને એજન્સીઓ વચ્ચે સુમેળભર્યું તાલમેલ
બેઠકમાં હાજર શાળા શિક્ષણ અને સાક્ષરતા વિભાગના સચિવ સંજય કુમારે પરીક્ષા કેન્દ્રો પર ગરમીની સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને વિદ્યાર્થીઓ માટે બેસવાની પૂરતી વ્યવસ્થા, શુદ્ધ પીવાનું પાણી અને અન્ય જરૂરી સવલતો સમયસર ઉપલબ્ધ કરાવવા પર ભાર મૂક્યો હતો. બીજી તરફ, ઉચ્ચ શિક્ષણ વિભાગના સચિવ વિનીત જોશીએ જણાવ્યું હતું કે, પરીક્ષા આડે હવે ખૂબ જ ઓછો સમય બાકી રહ્યો છે અને આ સમયગાળો અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે. તેથી તમામ એજન્સીઓએ નક્કી કરાયેલા પ્રોટોકોલ અને ગાઇડલાઇન્સનું ચુસ્તપણે પાલન કરવું પડશે.
ઇન્ટેલિજન્સ અને સ્ટેટ પોલીસ એક્શનમાં: 222 અધિકારીઓની હાજરી
NTA (નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી) ના ડાયરેક્ટર જનરલ અભિષેક સિંહે બેઠકમાં સુરક્ષા માળખાની વિગતો આપતા જણાવ્યું કે, પુનઃપરીક્ષાને કોઈપણ પ્રકારના વિઘ્ન વિના અને શાંતિપૂર્ણ રીતે સંપન્ન કરાવવા માટે એજન્સી હાલમાં જિલ્લા સ્તરીય સમિતિઓ, રાજ્ય પોલીસ અને ગુપ્તચર એજન્સીઓ (Intelligence Agencies) સાથે સંયુક્ત રીતે કામ કરી રહી છે. આ સમીક્ષા બેઠક ઓનલાઈન અને ઓફલાઈન એમ હાઇબ્રિડ મોડમાં યોજાઈ હતી, જેમાં દેશભરમાંથી કુલ 222 ટોચના અધિકારીઓ અને શિક્ષણ સંસ્થાઓના પ્રતિનિધિઓએ ભાગ લીધો હતો. ઉલ્લેખનીય છે કે, પાછલા મહિનાઓમાં પેપર લીકના ગંભીર આક્ષેપો અને વિવાદો બાદ કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા નીટ પરીક્ષા રદ કરવામાં આવી હતી અને ત્યારબાદ દેશવ્યાપી સ્તરે આ પુનઃપરીક્ષા 21 જૂનના રોજ આયોજિત કરવાનો મોટો નિર્ણય લેવાયો હતો.