NEET રી-એક્ઝામ: ટ્રાફિક જામથી વિદ્યાર્થીઓ પરેશાન ન થાય તે માટે PM મોદી એરપોર્ટ પર જ રોકાયા

દેશભરમાં આજે આયોજિત થઈ રહેલી NEET-UG 2026 ની રી-એક્ઝામ દરમિયાન વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનો એક ખાસ નિર્ણય દેશભરમાં ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે. સત્તાવાર માહિતી અનુસાર, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આજે બપોરે 1:15 PM વાગ્યે દિલ્હી એરપોર્ટ પર પહોંચ્યા હતા. નિયમ મુજબ એરપોર્ટ પરથી તેઓ તાત્કાલિક લોક કલ્યાણ માર્ગ સ્થિત પોતાના સત્તાવાર આવાસ તરફ જવાના હતા. પરંતુ, તે જ સમયે દિલ્હી સહિત આખા દેશમાં લાખો વિદ્યાર્થીઓ પોતાની કારકિર્દીની સૌથી મહત્વપૂર્ણ મેડિકલ પ્રવેશ પરીક્ષા આપવા માટે કેન્દ્રો તરફ આગળ વધી રહ્યા હતા.
જો વડાપ્રધાનનો કાફલો (VVIP Convoy) 1:15 PM વાગ્યે એરપોર્ટથી બહાર નીકળત, તો સુરક્ષાના કડક પ્રોટોકોલના કારણે દિલ્હીના અનેક મુખ્ય માર્ગો પર સામાન્ય ટ્રાફિકને રોકી દેવામાં આવત. તેનાથી પરીક્ષા કેન્દ્રો તરફ જતા હજારો વિદ્યાર્થીઓ ટ્રાફિક જામમાં ફસાઈ જવાની અને પરીક્ષાના નિર્ધારિત સમયથી મોડા પડવાની પૂરેપૂરી આશંકા હતી. આ પરિસ્થિતિને જોતા પીએમ મોદીએ પ્રોટોકોલ અને વીઆઈપી કલ્ચરની જગ્યાએ વિદ્યાર્થીઓની સુવિધાને સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા આપી હતી. તેઓ એરપોર્ટની અંદર જ અંદાજે 45 Minutes સુધી રોકાયા હતા. બપોરે 2:00 PM વાગ્યે જ્યારે તમામ પરીક્ષા કેન્દ્રો પર પેપર શરૂ થઈ ગયું, ત્યારે જ વડાપ્રધાન એરપોર્ટથી બહાર આવ્યા હતા.
કુલ 22.79 લાખ ઉમેદવારો અને કટોકટીની હરીફાઈ
આ વર્ષની NEET રી-એક્ઝામની વાત કરીએ તો નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી (NTA) દ્વારા આયોજિત આ મેગા પરીક્ષામાં ભારત અને વિદેશમાંથી કુલ 22.79 Lakh (અંદાજે 22 Lakh થી વધુ) ઉમેદવારો નોંધાયા છે. દેશમાં મેડિકલ (MBBS) ની મર્યાદિત બેઠકો હોવાના કારણે આ વખતે વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે સ્પર્ધા અત્યંત અઘરી અને કડક રહેવાની છે. પરીક્ષા પ્રક્રિયાને સંપૂર્ણપણે ન્યાયી, નકલરહિત અને સુરક્ષિત બનાવવા માટે એનટીએ અને સ્થાનિક વહીવટી તંત્ર દ્વારા વ્યાપક મોનિટરિંગ સિસ્ટમ ગોઠવવામાં આવી છે.
અભૂતપૂર્વ સુરક્ષા વ્યવસ્થા અને વિશાળ માનવબળ
આ પરીક્ષાના સફળ અને પારદર્શક સંચાલન માટે માત્ર ભારતમાં જ નહીં પરંતુ વિદેશોમાં પણ ખાસ નેટવર્ક તૈયાર કરાયું છે:
પરીક્ષા કેન્દ્રો: ભારતના 551 શહેરોમાં અને વિદેશના 14 શહેરોમાં મળીને કુલ 5,000 થી વધુ એક્ઝામ સેન્ટર્સ બનાવવામાં આવ્યા છે.
તૈનાત સ્ટાફ: પરીક્ષા પ્રક્રિયાને હેન્ડલ કરવા માટે 2 Lakh થી વધુ શૈક્ષણિક અને સુરક્ષા કર્મચારીઓ મેદાનમાં ઉતારવામાં આવ્યા છે.
ઓબ્ઝર્વર્સ અને કોઓર્ડિનેટર્સ: સમગ્ર પ્રક્રિયા પર નજર રાખવા માટે 674 સિટી કોઓર્ડિનેટર (City Coordinators) અને 6,669 ફિઝિકલ ઓબ્ઝર્વર્સ (Observers) ની નિમણૂક કરવામાં આવી છે.
ડિજિટલ વોચ: કોઈપણ પ્રકારની હાઈટેક ચીટિંગ, ગેરરીતિ કે ડમી ઉમેદવારોના પ્રવેશને રોકવા માટે આ વખતે પરીક્ષા કેન્દ્રો પર કડક ડિજિટલ બાયોમેટ્રિક (Biometric System) વેરિફિકેશન સિસ્ટમ લાગુ કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત તમામ કેન્દ્રો પર સીસીટીવી કેમેરા અને સિગ્નલ બ્લોક કરવા માટે હાઈ-પાવર જૅમર્સ લગાવવામાં આવ્યા છે.