પોલીસ બનવાનું સપનું જોતા ઉમેદવારો માટે મોટા સમાચાર

ગુજરાતમાં સરકારી નોકરીની તૈયારી કરી રહેલા અને પોલીસ બેડામાં જોડાવા ઉત્સુક લાખો ઉમેદવારો માટે એક મહત્વના અને રાહતના સમાચાર સામે આવ્યા છે. ગુજરાત પોલીસ ભરતી બોર્ડ દ્વારા લોકરક્ષક કેડરની લેખિત પરીક્ષાની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી (Provisional Answer Key) સત્તાવાર રીતે જાહેર કરી દેવામાં આવી છે. આ સાથે જ ભરતી બોર્ડ દ્વારા પરીક્ષા આપનારા તમામ ઉમેદવારો માટે તેમના ગુણની ચકાસણી કરવા અને પ્રશ્નો સામે વાંધા સૂચનો રજૂ કરવા અંગેની વિગતવાર માર્ગદર્શિકા પણ જારી કરવામાં આવી છે, જેને પગલે ઉમેદવારોમાં હવે પરિણામને લઈને ઉત્સુકતા વધી ગઈ છે.
ભરતી બોર્ડના સત્તાવાર સૂત્રો પાસેથી મળતી વિગતો અનુસાર, ગત ૧૪ જૂન, ૨૦૨૬ ના રોજ યોજાયેલી લેખિત પરીક્ષામાં હાજર રહેલા તમામ ઉમેદવારોની ઓએમઆર (OMR) શીટને સ્કેન કરીને ૧૫મી જૂનના રોજ જ ભરતી બોર્ડની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર અપલોડ કરી દેવામાં આવી હતી. પરીક્ષા આપનારા તમામ ઉમેદવારો આગામી ૨૯મી જૂન, ૨૦૨૬ સુધીમાં વેબસાઇટ પરથી પોતાની ઓરિજિનલ OMR શીટ ડાઉનલોડ કરી શકશે. બોર્ડ દ્વારા સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું છે કે, તમામ ઉમેદવારોએ વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવેલા ‘માસ્ટર સેટ’ પ્રશ્નપત્ર સાથે પોતાના જવાબો સરખાવવાના રહેશે. જો કોઈ ઉમેદવારને બોર્ડની પ્રોવિઝનલ આન્સર કીના પ્રશ્નો કે જવાબો સામે કોઈ વાંધો કે સૂચન હોય, તો તેઓ નિયત સમયમર્યાદામાં ઓનલાઈન રજૂઆત કરી શકશે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, ગુજરાત પોલીસ હેઠળ ભરતી જાહેરાત ક્રમાંક GPRB/202526/1 અન્વયે લોકરક્ષક કેડરની લેખિત પરીક્ષા રવિવારે (૧૪ જૂન, ૨૦૨૬) ના રોજ રાજ્યની કુલ ૮૭૯ શાળાઓ અને કોલેજોમાં ચુસ્ત સુરક્ષા વ્યવસ્થા વચ્ચે યોજવામાં આવી હતી. આ પરીક્ષાને પારદર્શક રીતે પૂર્ણ કરવા માટે ભરતી બોર્ડ દ્વારા ડિજિટલ મોનિટરિંગ સહિતના કડક પગલાં લેવાયા હતા. આન્સર કી જાહેર થતાં જ હવે ઉમેદવારો પોતાના સંભવિત સ્કોરની ગણતરી કરી શકશે, જેનાથી મેરિટ લિસ્ટનો અંદાજ મેળવવામાં સરળતા રહેશે.
પોલીસ ભરતી બોર્ડની આ લોકરક્ષક કેડરની ભરતી પ્રક્રિયા લાંબા સમયથી ચાલી રહી છે. અગાઉ આ જ જાહેરાત ક્રમાંક હેઠળ લેવાયેલી શારીરિક પરીક્ષા (Physical Test) નું પરિણામ ગત ૨ એપ્રિલ, ૨૦૨૬ ના રોજ જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું. આ શારીરિક કસોટીમાં રાજ્યભરમાંથી કુલ ૧.૭૩ લાખથી વધુ પુરુષ ઉમેદવારો અને કુલ ૮૯,૪૦૫ મહિલા ઉમેદવારો સફળતાપૂર્વક પાસ થઈને લેખિત પરીક્ષા માટે ક્વોલિફાય થયા હતા. આ તમામ પાસ થયેલા ઉમેદવારોએ ગત રવિવારે લેખિત પરીક્ષામાં નસીબ અજમાવ્યું હતું, જેમના માટે હવે આન્સર કી જાહેર થતાં ભરતી પ્રક્રિયા અંતિમ તબક્કા તરફ આગળ વધી રહી છે.