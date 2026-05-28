નીટ પેપર લીક મામલે રાજનાથ સિંહના ઘરે હાઈ-લેવલ બેઠક

દેશભરના લાખો તબીબી ઉમેદવારો જેની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે તે નીટ (NEET UG) પરીક્ષાના વિવાદ પર કેન્દ્ર સરકાર હવે સંપૂર્ણ એક્શન મોડમાં આવી ગઈ હોય તેવું સ્પષ્ટ દેખાઈ રહ્યું છે. નીટ પેપર લીક અને પરીક્ષા દરમિયાન સામે આવેલી વ્યાપક અનિયમિતતાઓને લઈને ગુરુવારે રક્ષા મંત્રી રાજનાથ સિંહના નિવાસસ્થાને એક અત્યંત મહત્વપૂર્ણ અને હાઈ-લેવલ બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ મહાબેઠકમાં દેશના અગ્રણી મંત્રીઓ અને વહીવટી વડાઓ કલાકો સુધી ચર્ચાના ટેબલ પર સાથે બેઠા હતા. અંદરના સૂત્રો પાસેથી મળતી વિગતો અનુસાર, આ કેસની ગંભીરતાને જોતા કેન્દ્ર સરકાર આગામી દિવસોમાં પરીક્ષા પ્રણાલીને સુધારવા અને દોષિતો સામે કડક પગલાં લેવા માટે કેટલાક ઐતિહાસિક અને મોટા નિર્ણયોની સત્તાવાર જાહેરાત કરી શકે છે.
બેઠકમાં PMO ના ટોચના અધિકારીઓ અને મંત્રીઓ હાજર
રક્ષા મંત્રીના ઘરે ચાલી રહેલી આ સંવેદનશીલ બેઠકમાં દેશના શિક્ષણ મંત્રાલય અને વડાપ્રધાન કાર્યાલયના (PMO) સૌથી પ્રભાવશાળી ચહેરાઓ સામેલ થયા હતા. બેઠકમાં કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન, કેન્દ્રીય મંત્રી જ્યોતિરાદિત્ય સિંધિયા ઉપરાંત નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સીના (NTA) ડાયરેક્ટર જનરલ (DG) અભિષેક સિંહ પણ ખાસ હાજર રહ્યા હતા. આ ઉપરાંત પીએમઓના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ પણ આખી ફાઈલ અને રિપોર્ટ્સ સાથે બેઠકમાં ડટેલા જોવા મળ્યા હતા. અધિકારીઓની આ ભારેખમ ઉપસ્થિતિ જ દર્શાવે છે કે સરકાર આ મુદ્દાને લઈને કેટલી ગંભીર છે અને વિદ્યાર્થીઓના આક્રોશને શાંત કરવા માટે વહેલી તકે નક્કર ઉકેલ લાવવા માંગે છે.
મે મહિનામાં રદ થઈ હતી પરીક્ષા, હવે જૂનમાં નવો પડકાર
અહીં ઉલ્લેખનીય છે કે, ચાલુ વર્ષે નીટ યુજી (NEET UG 2026) ની મુખ્ય પરીક્ષા 3 May ના રોજ દેશભરના વિવિધ કેન્દ્રો પર આયોજિત કરવામાં આવી હતી. જો કે, પરીક્ષા પૂરી થતાની સાથે જ પેપર લીક થવાના અને અન્ય ગંભીર અનિયમિતતાઓના મજબૂત પુરાવાઓ અને સંકેતો સામે આવ્યા હતા. જેને પગલે દેશભરમાં વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓએ ભારે વિરોધ પ્રદર્શનો કર્યા હતા. વિવાદ વધુ વણસતા સરકારે મોટો નિર્ણય લઈને 12 May ના રોજ આ પરીક્ષાને સત્તાવાર રીતે રદ (Cancel) કરી દીધી હતી.
હવે શિક્ષણ મંત્રાલય સામે સૌથી મોટો પડકાર આગામી પુનઃપરીક્ષાને કોઈ પણ વિવાદ વિના સફળતાપૂર્વક પાર પાડવાનો છે. આગામી 21 June ના રોજ નીટની પુનઃપરીક્ષા યોજાવા જઈ રહી છે, જેમાં દેશભરમાંથી અંદાજે 23 લાખ જેટલા વિદ્યાર્થીઓ ભાગ લેવાના છે. શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન પોતે આ પરીક્ષાની તમામ તૈયારીઓ અને સુરક્ષા વ્યવસ્થાની સતત વ્યક્તિગત સમીક્ષા કરી રહ્યા છે, જેથી કરીને આ વખતે કોઈ પણ પ્રકારની ખામી ન રહી જાય.