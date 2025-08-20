લોકસભામાં ઓનલાઈન ગેમિંગ બિલ રજૂ, જાણો બિલમાં શું ખાસ છે ?

કેન્દ્ર સરકારે બુધવારે (20 ઓગસ્ટ, 2025) સંસદના નીચલા ગૃહ, લોકસભામાં ઓનલાઈન ગેમિંગ પ્રમોશન અને નિયમન બિલ, 2025 રજૂ કર્યું. એક દિવસ પહેલા, આ બિલને કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે મંજૂરી આપી હતી. કેન્દ્રીય મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે કહ્યું હતું કે પ્રસ્તાવિત કાયદો “નાગરિકોનું રક્ષણ કરતી વખતે” નવીનતાને પ્રોત્સાહન આપશે. ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને માહિતી ટેકનોલોજી મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, દેશમાં ડિજિટલ ટેકનોલોજીના ઉદયથી નાગરિકોને ઘણા ફાયદા થયા છે, પરંતુ તે જ સમયે નવા જોખમો પણ ઉભા થયા છે, જેના કારણે ટેકનોલોજીના દુરુપયોગના સંભવિત નુકસાનથી સમાજ સુરક્ષિત રહે તે સુનિશ્ચિત કરવું પણ એટલું જ મહત્વપૂર્ણ છે.

આ બિલ શા માટે ખાસ છે?

આ બિલ ઈ-સ્પોર્ટ્સ અને ઓનલાઈન સોશિયલ ગેમ્સને પ્રોત્સાહન આપે છે, તેમજ તેનાથી સંબંધિત હાનિકારક ઓનલાઈન મની ગેમિંગ સેવાઓ, જાહેરાતો અને નાણાકીય વ્યવહારો પર પ્રતિબંધ મૂકે છે. આ બિલ ઓનલાઈન કાલ્પનિક રમતોથી લઈને ઓનલાઈન જુગાર (જેમ કે પોકર, રમી અને અન્ય પત્તાની રમતો) અને ઓનલાઈન લોટરી સુધીની તમામ ઓનલાઈન સટ્ટાબાજી અને જુગાર પ્રવૃત્તિઓને ગેરકાયદેસર ઠેરવે છે.

આ યુવાનોને જોખમી ઓનલાઈન રીઅલ મની ગેમિંગ એપ્લિકેશનોથી બચાવવા માટે છે જે તેમને ભ્રામક ‘મની બેક વચનો’ દ્વારા ફરજિયાત અને વ્યસનકારક રમતોમાં ધકેલી દે છે, જેનાથી સમગ્ર પરિવાર નાણાકીય કટોકટીમાં મુકાય છે.

સરકાર માને છે કે ઓનલાઈન મની ગેમિંગ સાથે સંકળાયેલા વ્યસન, નાણાકીય નુકસાન અને આત્મહત્યા જેવા ગંભીર પરિણામોને આવી પ્રવૃત્તિઓ પર પ્રતિબંધ મૂકીને અટકાવી શકાય છે. વધુમાં, ઓનલાઈન મની ગેમિંગ પ્લેટફોર્મનો વારંવાર નાણાકીય છેતરપિંડી, મની લોન્ડરિંગ, આતંકવાદને ધિરાણ અને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સાથે ચેડા કરતી મેસેજિંગ પ્રવૃત્તિઓ માટે દુરુપયોગ થાય છે.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR