મુંબઈમાં મુશળધાર વરસાદ બન્યો મુસીબત, 24 કલાકમાં રાજ્યમાં 6 લોકોના મોત

સતત વરસાદને કારણે મુંબઈમાં પરિસ્થિતિ વધુ ખરાબ થઈ રહી છે. મુંબઈની લાઈફલાઈન કહેવાતી લોકલ ટ્રેન સેવા ઘણી જગ્યાએ રદ કરવામાં આવી છે, જ્યારે હાર્બર લાઈન પર 15 કલાક પછી લોકલ ટ્રેન સેવા પુનઃસ્થાપિત કરવામાં આવી છે. આ દરમિયાન રાજ્યમાં વરસાદ સંબંધિત ઘટનાઓમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં છ લોકોના મોત થયા છે.
મહારાષ્ટ્ર ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ વિભાગ દ્વારા જાહેર કરાયેલા આંકડા મુજબ, છેલ્લા 24 કલાકમાં રાજ્યમાં વરસાદ અને પૂર સંબંધિત ઘટનાઓમાં છ લોકોના મોત થયા છે. નાંદેડ જિલ્લામાં પૂર જેવી પરિસ્થિતિને કારણે પાંચ લોકો ગુમ થયાના અહેવાલ છે. રાજ્યના વિવિધ ભાગોમાં કુલ 18 NDRF ટીમો તૈનાત છે, જેમાં છ SDRF ટીમો પણ સામેલ છે.
મુંબઈમાં ભારે વરસાદને કારણે રેલવે ટ્રેક પર પાણી ભરાઈ જવાને કારણે મંગળવારે સવારે હાર્બર લાઇન પર લોકલ ટ્રેન સેવાઓ 15 કલાક પછી બુધવારે સવારે 3 વાગ્યે ફરી શરૂ થઈ હતી. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે પાણી ઓસર્યા પછી સેવાઓ પુનઃસ્થાપિત કરવામાં આવી હતી. મધ્ય રેલવેના મુખ્ય જનસંપર્ક અધિકારી સ્વાનિલ નીલાએ જણાવ્યું હતું કે મંગળવારે સવારે 11:15 વાગ્યે, ટ્રેક પર પાણી ભરાઈ જવાને કારણે પહેલા હાર્બર લાઇન અને પછી મુખ્ય લાઇન સેવાઓ બંધ કરવી પડી હતી.
છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ ટર્મિનસ અને થાણે વચ્ચેની મુખ્ય લાઇન સેવાઓ મંગળવારે સાંજે 7:30 વાગ્યે ફરી શરૂ કરવામાં આવી હતી, પરંતુ નવી મુંબઈને દક્ષિણ મુંબઈ સાથે જોડતી હાર્બર લાઇન રાતભર બંધ રહી હતી. ઘણા ભાગોમાં ટ્રેક 15 ઇંચ સુધી પાણીમાં ડૂબી ગયા હતા. બુધવારે સવારે બધી જાહેર પરિવહન સેવાઓ, બસો, લોકલ ટ્રેનો અને મેટ્રો સામાન્ય રીતે કાર્યરત થઈ ગઈ હતી.
રેલવેએ મુસાફરોને અપીલ કરી છે
રેલ્વેએ મુસાફરોને અપીલ કરી છે કે ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD) એ મુંબઈમાં ભારે વરસાદની ચેતવણી જારી કરી છે, તેથી જરૂર હોય ત્યારે જ મુસાફરી કરો અને સાવચેત રહો. પશ્ચિમ રેલવેએ જણાવ્યું હતું કે મંગળવારના વરસાદ અને પાણી ભરાવાના કારણે, તેમની કેટલીક લોકલ ટ્રેનો બુધવારે પણ રદ રહેશે.
મુંબઈમાં ઘણી લોકલ ટ્રેન સેવાઓ રદ
ડીઆરએમ – મુંબઈ સેન્ટ્રલ, પશ્ચિમ રેલવેએ જણાવ્યું હતું કે મુંબઈમાં ભારે પાણી ભરાવાના કારણે, આજે ઘણી લોકલ ટ્રેન સેવાઓ રદ કરવામાં આવી છે.