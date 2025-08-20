લોકસભામાં વિપક્ષી સાંસદોનો હંગામો, અમિત શાહ તરફ કાગળો ફેંક્યા

કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે લોકસભામાં ત્રણ મહત્વપૂર્ણ બિલ રજૂ કર્યા છે, જે હેઠળ ગંભીર ગુનાહિત આરોપોમાં સતત 30 દિવસ જેલમાં રહે તો વડા પ્રધાન, કેન્દ્રીય મંત્રી, મુખ્યમંત્રી અથવા રાજ્યમંત્રી અથવા કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશને પદ પરથી દૂર કરવાની જોગવાઈ છે. આ બિલ રજૂ કરતી વખતે ગૃહમાં ભારે હોબાળો થયો અને વિપક્ષી સાંસદોએ બિલ રજૂ કરવાનો જોરદાર વિરોધ કર્યો.
અમિત શાહ તરફ કાગળો ફેંકાયા
કેટલાક વિપક્ષી સાંસદો લોકસભાના વેલમાં આવી ગયા અને સૂત્રોચ્ચાર શરૂ કર્યા. આ દરમિયાન કેટલાક વિપક્ષી સાંસદોએ બિલની નકલ ફાડી નાખી અને કાગળના ટુકડા અમિત શાહ તરફ ફેંક્યા. જોકે, બિલ રજૂ કરતી વખતે અમિત શાહે કહ્યું કે સરકાર આ બિલને JPCમાં મોકલવાનો પ્રસ્તાવ રાખે છે. આમ છતાં, બિલને વિરોધનો સામનો કરવો પડ્યો.
બંધારણના 130મા સુધારા બિલ રજૂ કરતી વખતે ગૃહમાં સતત સૂત્રોચ્ચાર ચાલુ રહ્યા. વિપક્ષી સાંસદોએ શાસક પક્ષને ઘેરી લીધો અને ગૃહમંત્રીનું માઈક ફેરવવાનો પ્રયાસ કર્યો. આ અંગે ભારે હોબાળો થયો અને ગૃહની અંદર પરિસ્થિતિ તંગ બની ગઈ. આ દરમિયાન શાસક પક્ષના ઘણા સાંસદો ગૃહમંત્રીનો બચાવ કરવા આગળ આવ્યા અને વિપક્ષી સાંસદોને રોકવાનો પ્રયાસ કર્યો.
વિપક્ષે વેલમાં સૂત્રોચ્ચાર કર્યા
શાસક પક્ષ તરફથી રવનીત બિટ્ટુ, કમલેશ પાસવાન, કિરેન રિજિજુ, સતીશ ગૌતમે ગૃહમંત્રી પાસે સૂત્રોચ્ચાર કરી રહેલા આક્રમક સાંસદોને રોકવાનો પ્રયાસ કર્યો. લોકસભાના વેલમાં સૂત્રોચ્ચાર ટીએમસી સાંસદોએ શરૂ કર્યો અને બિલ રજૂ થતાં જ કલ્યાણ બેનર્જીએ સૂત્રોચ્ચાર શરૂ કરી દીધા. બાદમાં, કોંગ્રેસના સાંસદ અને મહાસચિવ કેસી વેણુગોપાલે પોતાની બેઠક પરથી બિલની નકલ ફાડી નાખી અને ફેંકી દીધી. આ પછી, કોંગ્રેસના તમામ સાંસદો વેલમાં આવી ગયા.
કેસી વેણુગોપાલ પછી, સમાજવાદી પાર્ટીના ધર્મેન્દ્ર યાદવે પણ પોતાની બેઠક પરથી બિલની નકલ ફાડી નાખી અને ફેંકી દીધી અને સમાજવાદી પાર્ટીના તમામ સભ્યો સંસદમાં આવ્યા. આ પછી, જ્યારે ગૃહમંત્રી અમિત શાહ બિલ રજૂ કરી રહ્યા હતા, ત્યારે બધા વિપક્ષી પક્ષના સભ્યો લોકસભાના વેલમાં આવી ગયા અને હંગામો મચાવવા લાગ્યા. પરિસ્થિતિ બગડતી જોઈને, લોકસભાના સ્પીકર ઓમ બિરલાએ ગૃહની કાર્યવાહી મુલતવી રાખી.
‘જ્યારે હું જેલ ગયો ત્યારે મેં રાજીનામું આપ્યું’
બિલ રજૂ કરતી વખતે, અમિત શાહે કોંગ્રેસના સાંસદ કેસી વેણુગોપાલની ટીકા કરી અને કહ્યું કે જ્યારે હું ખોટા કેસમાં જેલ ગયો હતો, ત્યારે મેં નૈતિક ધોરણે મારા પદ પરથી રાજીનામું આપ્યું હતું. તેમણે કહ્યું કે જ્યાં સુધી કોર્ટ મને નિર્દોષ સાબિત ન કરે ત્યાં સુધી મેં કોઈ બંધારણીય પદ સંભાળ્યું નથી. અમે એટલા બેશરમ નથી કે અમારા પર આરોપ લગાવવામાં આવે અને હજુ પણ આ પદ સંભાળીએ. તેમણે કહ્યું કે વિપક્ષી નેતાઓ અમને નૈતિકતાનો પાઠ ભણાવી શકતા નથી. અમિત શાહે કહ્યું કે હું ઇચ્છું છું કે આ નૈતિક મૂલ્યો વધે.
અમિત શાહે બિલ રજૂ કરતી વખતે તેને 21 સભ્યોની JPCમાં મોકલવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો. આ પર અવાજ મતદાન દરમિયાન, વિપક્ષે કૂવામાંથી જ વિરોધ નોંધાવ્યો. પરંતુ અવાજ મતદાન દ્વારા પ્રસ્તાવ પસાર થયા પછી, સ્પીકર ઓમ બિરલાએ કહ્યું કે કેટલાક બિલ રાજકારણમાં શુદ્ધતા અને નૈતિકતા માટે આવે છે, કારણ કે રાજકારણમાં શુદ્ધતા અને નૈતિકતા જરૂરી છે. હવે આ બિલોને ચર્ચા માટે JPC પાસે મોકલવામાં આવ્યા છે.