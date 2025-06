ઓડિશામાં બે દલિતો સાથે બર્બરતાની હદો પાર

ભુવનેશ્વરઃ ઓડિશાના ગંજામ જિલ્લામાં પશુઓની દાણચોરીની શંકાએ બે દલિતોના વાળ કાપી નાખવામાં આવ્યા, તેમની સાથે મારપીટ કરવામાં આવી અને તેમને ઘૂંટણિયે ચાલવા તેમ જ પશુઓનો ચારો ખાવા માટે મજબૂર કરવામાં આવ્યા હતા, એમ પોલીસે જણાવ્યું હતું.

આ ઘટના રવિવારે ધારાકોટ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આવેલા ખારીગુમ્મા ગામના જાહદા વિસ્તારમાં બની હતી. આ ઘટના અંગેનો કહેવાતા વિડિયો વાયરલ થવાથી રાજકીય અને સામાજિક ક્ષેત્રમાં વ્યાપક આક્રોશ જોવા મળ્યો છે. જોકે ‘PTI-’ એ વિડિયોની પ્રામાણિકતાની પુષ્ટિ કરી શકી નથી.

પોલીસના જણાવ્યાનુસાર પીડિત બુલા નાયક (54) અને બબુલા નાયક (42)- જેઓ સંગીપુર ગામના રહેવાસી છે, હરિઅર ગામેથી તેમના ગામ બે ગાય અને એક વાછરડા સાથે રિક્ષામાં જઈ રહ્યા હતા ત્યારે ખારીગુમ્મા વિસ્તારમાં કેટલાક ગૌરક્ષકોના જૂથે તેમને પકડી લીધા અને પશુઓની દાણચોરી કરવાનો આરોપ મૂક્યો.

પોલીસે જણાવ્યું હતું કે આ જૂથે બંને પાસેથી રૂ. 30,000 માગ્યા હતા. જ્યારે પીડિતોએ ઈનકાર કર્યો, ત્યારે તેમની સાથે મારપીટ અને અપમાનજનક વર્તન કરવામાં આવ્યું હતું.

Bajrang Dal members brutally attacked poor Dalit men in BJP ruled Odisha.

They were beaten mercilessly in public and their hair was cut half.

They were made to walk on their knees through the village.

They were forced to eat grass and drink sewage water like animals. pic.twitter.com/kl0eNoJP6y

— Mohit Chauhan (@mohitlaws) June 23, 2025