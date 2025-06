રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના સીઝફાયરના દાવાને ઈરાને ફગાવ્યો

તહેરાનઃ ઈરાન અને ઈઝરાયલ વચ્ચે યુદ્ધવિરામ થયું છે કે નહીં, તે અંગે અનિશ્ચિતતા છવાયેલી છે. એક તરફ અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે સીઝફાયરની જાહેરાત કરીને કહ્યું હતું કે તેની શરૂઆત ઈરાન જ કરશે. બીજી તરફ ઈરાને યુદ્ધવિરામ સંબંધિત સમાચારને ખોટા ઠેરવ્યા છે અને કહ્યું છે કે જ્યાં સુધી ઈઝરાયલ હુમલો બંધ કરતું નથી ત્યાં સુધી કોઈ પણ સમજૂતી શક્ય નથી. ઈઝરાયલે તેમ છતાં હુમલાઓ ચાલુ રાખ્યા છે.

ઈરાનના વિદેશ મંત્રી સાઈદ અબ્બાસ અરાઘચીએ X પર પોસ્ટ કરતાં કહ્યું કે હાલના સંઘર્ષની શરૂઆત ઈઝરાયલ દ્વારા કરવામાં આવી હતી, ના કે તેના વિરોધમાં. તેમણે આ પર ભાર મૂક્યો હતો કે ઈરાનને યુદ્ધ ચાલુ રાખવાનો કોઈ ઇરાદો નથી જો ઈઝરાયલ “તેનું ગેરકાયદે આક્રમણ” બંધ કરે.

તેમણે લખ્યું હતું કે જેમ ઈરાને વારંવાર સ્પષ્ટ કર્યું છે, યુદ્ધ ઈરાનએ શરૂ કર્યું નથી, પણ ઈઝરાયલે કર્યું છે. હજુ સુધી કોઈ સીઝફાયર કે સૈન્ય અભિયાનની સમાપ્તિ પર કોઈ સમજૂતી નથી. જો ઈઝરાયલ તેની કાર્યવાહી સમયનુસાર સવારે 4 વાગ્યા પહેલાં બંધ કરે તો ઈરાનનો જવાબી હુમલો આગળ ન વધારવાનો છે. સૈન્ય અભિયાન પૂરું કરવાનો અંતિમ નિર્ણય બાદમાં લેવામાં આવશે.

તેમણે સશસ્ત્ર દળોની પ્રશંસા કરતાં કહ્યું હતું કે ઈઝરાયલના આક્રમણનો બદલો લેવા માટે અમારાં શક્તિશાળી સશસ્ત્ર દળોએ સવારના ચાર વાગ્યા સુધી સૈન્ય કાર્યવાહી કરી. તમામ ઈરાનીઓ સાથે હું અમારા બહાદુર દળોનો આભાર માનું છું જેમણે અંતિમ ક્ષણ સુધી દુશ્મનનો સામનો કર્યો.

જોકે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા યુદ્ધવિરામની જાહેરાત પછી પણ ઈઝરાયલ સેના દ્વારા મંગળવારે ઈરાનમાં વિવિધ સ્થળોએ હુમલાઓ કરવામાં આવ્યા હતા, એવું ઈરાનના સમાચાર ચેનલ પ્રેસ ટીવીએ જણાવ્યું છે.

As of now, there is NO “agreement” on any ceasefire or cessation of military operations: Foreign Minister of Iran, Seyed Abbas Araghchi#Trump #ceasefire #Israel #Iran #US https://t.co/7yJu7q9wiL pic.twitter.com/vgNxyoccQW

— All India Radio News (@airnewsalerts) June 24, 2025