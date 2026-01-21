‘ઓ રોમિયો’નું ટ્રેલર રિલીઝ ઈવેન્ટ, શાહિદ-તૃપ્તિ સહિતના કલાકારો હાજર

મુંબઈ: શાહિદ કપૂર અને વિશાલ ભારદ્વાજની બહુપ્રતિક્ષિત ફિલ્મ ‘ઓ રોમિયો’નું ટ્રેલર આજે રિલીઝ થયું.ટ્રેલર લોન્ચ ઇવેન્ટ મુંબઈમાં યોજાઈ હતી, જેમાં નિર્માતા-દિગ્દર્શક સહિત ફિલ્મના મુખ્ય કલાકારો પણ જોવા મળ્યા હતા.
શાહિદ કપૂર, તૃપ્તિ ડિમરી અને અવિનાશ તિવારી આ ઇવેન્ટમાં પહોંચ્યા હતા.ફિલ્મના મુખ્ય અભિનેતા નાના પાટેકર પણ આ ઇવેન્ટમાં પહોંચ્યા હતા.
‘ઓ રોમિયો’નું નિર્દેશન વિશાલ ભારદ્વાજે કર્યું છે.
આ ફિલ્મમાં નાના પાટેકર, વિક્રાંત મેસી, તમન્ના ભાટિયા, દિશા પટણી, અવિનાશ તિવારી અને ફરીદા જલાલ સાથે શાહિદ કપૂર અને તૃપ્તિ ડિમરી છે.આ ફિલ્મ 13મી ફેબ્રુઆરીએ સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થવાની છે.
(તસવીરો- માનસ સોમપુરા)