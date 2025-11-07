ઉત્તર કોરિયાએ પરમાણુ શસ્ત્રોથી સજ્જ બેલિસ્ટિક મિસાઇલ છોડી

જાપાન: સરકારનું કહેવું છે કે ઉત્તર કોરિયાએ એક મિસાઇલ છોડ્યું છે જે કદાચ બેલિસ્ટિક મિસાઇલ હોઈ શકે છે. જાપાન કોસ્ટ ગાર્ડે અહેવાલ આપ્યો છે કે મિસાઇલ સમુદ્રમાં પડી ગઈ છે અને કોઈ જાનહાનિના અહેવાલ નથી.જાપાનના વડાપ્રધાન સના તાકાઇચીએ જણાવ્યું હતું કે “ઉત્તર કોરિયાના મિસાઇલથી કોઈ નુકસાન થયું હોવાના કોઈ પુરાવા હજુ સુધી મળ્યા નથી, અને પરિસ્થિતિ પર નજીકથી નજર રાખવામાં આવી રહી છે.”
ઉત્તર કોરિયાએ શુક્રવારે પરમાણુ હથિયારોથી સજ્જ ટૂંકા અંતરની બેલિસ્ટિક મિસાઇલ છોડી હતી. આ દાવાની પુષ્ટિ ટોક્યો અને સિઓલ બંને દ્વારા કરવામાં આવી હતી. આ મિસાઇલ જાપાનના એક્સક્લુઝિવ ઇકોનોમિક ઝોન (EEZ)ની બહાર પડી હતી. જાપાનના વડાપ્રધાન સના તાકાઇચીએ મીડિયાને જણાવ્યું હતું કે મિસાઇલ EEZની બહાર પડી હતી, જે જાપાનના દરિયાકાંઠેથી 200 નોટિકલ માઇલ (આશરે 370 કિલોમીટર) સુધી ફેલાયેલો છે.
જાપાન અને દક્ષિણ કોરિયાએ માહિતી પૂરી પાડી
જાપાનના સંરક્ષણ મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે મિસાઇલ ઉત્તર કોરિયાના પશ્ચિમ કિનારાથી છોડવામાં આવી હતી અને લગભગ 450 કિલોમીટર પૂર્વ તરફ ગઈ હતી. દરમિયાન, દક્ષિણ કોરિયાના સૈન્યએ કહ્યું કે તેણે તરત જ પ્રક્ષેપણને ટ્રેક કર્યું હતું. તેમના મતે, મિસાઇલ ચીનની સરહદ નજીકના ઉત્તર-પશ્ચિમ પ્રદેશમાંથી છોડવામાં આવી હતી અને લગભગ 700 કિલોમીટર ઉડાન ભરી હતી. સિઓલે કહ્યું કે તેણે અમેરિકા અને જાપાન સાથે માહિતી શેર કરી છે.
ઉત્તર કોરિયાએ મિસાઇલ પરીક્ષણ ચાલુ રાખ્યું
૨૮ ઓક્ટોબરના રોજ, ઉત્તર કોરિયાએ પરમાણુ સક્ષમ સમુદ્રમાંથી છોડવામાં આવતી ક્રુઝ મિસાઇલોનું પરીક્ષણ કર્યું હતું. જે યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને સંદેશ હતો. ટ્રમ્પ તે સમયે ટોક્યોમાં વડાપ્રધાન તાકાચીને મળી રહ્યા હતા. એક અઠવાડિયા પહેલા અને તાકાચીએ વડાપ્રધાન તરીકે કાર્યભાર સંભાળ્યાના બીજા દિવસે, ઉત્તર કોરિયાએ ઘણી ટૂંકા અંતરની બેલિસ્ટિક મિસાઇલો છોડી હતી.
ટ્રમ્પ અને કિમ મળી શકે છે
શુક્રવારનું લોન્ચ ટ્રમ્પની ઇન્ડો-પેસિફિક યાત્રા પછી થયું છે, જેમાં જાપાન અને દક્ષિણ કોરિયાની મુલાકાતો પણ શામેલ હતી. આ મુલાકાત દરમિયાન, ટ્રમ્પે જણાવ્યું હતું કે તેઓ ઉત્તર કોરિયાના નેતા કિમ જોંગ-ઉનને મળવા માટે તૈયાર છે અને પ્રતિબંધો હળવા કરવા અથવા પ્રવાસ લંબાવવાનું વિચારી શકે છે. જો કે તે મુલાકાત થઈ ન હતી. દક્ષિણ કોરિયાની ગુપ્તચર એજન્સીએ આ અઠવાડિયે કહ્યું હતું કે ટ્રમ્પ અને કિમ વચ્ચે સંભવિત શિખર સંમેલન માર્ચ મહિના પછી થઈ શકે છે.