‘મત ચોરી’ના મુદ્દા પર કોંગ્રેસ દિલ્હીના રામલીલા મેદાનમાં કરશે વિશાળ રેલી

કોંગ્રેસ ‘મત ચોરી’ના મુદ્દા પર દિલ્હીના રામલીલા મેદાનમાં એક મોટી રેલીનું આયોજન કરી રહી છે. આ રેલી આ મહિનાના અંતમાં યોજાશે. જેની તૈયારીઓ શરૂ થઈ ગઈ છે.

કોંગ્રેસ “મત ચોરી” ના મુદ્દાને વધુ ઉગ્ર બનાવવાની તૈયારી કરી રહી છે. વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધી દ્વારા હરિયાણામાં મત ચોરીના આરોપો બાદ, કોંગ્રેસ નવેમ્બરના છેલ્લા અઠવાડિયામાં દિલ્હીના રામલીલા મેદાનમાં એક મોટી રેલીનું આયોજન કરી રહી છે. આ રેલી પછી, કોંગ્રેસનું એક પ્રતિનિધિમંડળ રાષ્ટ્રપતિને મળશે અને “મત ચોર, ગદ્દી છોડ” સિગ્નેચર અભિયાન દરમિયાન એકત્રિત કરાયેલી 5 કરોડ સહીઓ તેમને સોંપશે.

કોંગ્રેસનું એક પ્રતિનિધિમંડળ રાષ્ટ્રપતિને પણ મળશે

હાલમાં, કોંગ્રેસ દેશભરના દરેક રાજ્યમાં “વોટ ચોર, ગદ્દી છોડ” નામનું સહી અભિયાન ચલાવી રહી છે. 8 નવેમ્બરના રોજ, પાર્ટી રાજ્યની રાજધાનીઓમાં વરિષ્ઠ નેતાઓની હાજરીમાં રાજ્ય કોંગ્રેસ મુખ્યાલય ખાતે અભિયાનનું સમાપન કરશે. ત્યારબાદ રાજ્ય એકમ આ અભિયાન દરમિયાન એકત્રિત કરાયેલા હસ્તાક્ષરોને દિલ્હી સ્થિત કોંગ્રેસ મુખ્યાલયમાં મોકલશે. ત્યારબાદ પાર્ટીના વરિષ્ઠ નેતાઓ રાષ્ટ્રપતિને આ સહીઓ રજૂ કરશે.

