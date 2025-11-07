ઇન્ડોનેશિયાની મસ્જિદમાં નમાજ દરમિયાન વિસ્ફોટ, 50થી વધુ ઘાયલ

જકાર્તા: ઇન્ડોનેશિયાની રાજધાની જકાર્તાના કેલાપા ગેડિંગ વિસ્તારમાં શુક્રવારે બપોરે એક શક્તિશાળી વિસ્ફોટ થયો હતો. અહેવાલો અનુસાર, સ્ટેટ સિનિયર હાઇસ્કૂલ 72 (SMA Negeri 72)માં શુક્રવારની નમાજ દરમિયાન વિસ્ફોટ થયો હતો. ઓછામાં ઓછા 15 વિદ્યાર્થીઓ અને પાંચ શિક્ષકો ઘાયલ થયા હતા. શાળા નૌકાદળના કમ્પાઉન્ડમાં આવેલી હોવાથી, નૌકાદળના કર્મચારીઓ અને પોલીસ તાત્કાલિક ત્યાં પહોંચી ગયા. વિસ્ફોટ બપોરે 12:30 વાગ્યે થયો હતો.
અચાનક વિસ્ફોટ
પ્રત્યક્ષદર્શીના જણાવ્યા અનુસાર, મસ્જિદના મુખ્ય હોલના પાછળના ભાગમાંથી જોરદાર અવાજ આવ્યો અને ધુમાડો ફેલાઈ ગયો. ભક્તો ભાગવા લાગ્યા. ગણિતના શિક્ષક બુડી લક્સોનોએ કહ્યું, “ઉપદેશ શરૂ જ થયો હતો ત્યારે અચાનક જોરદાર વિસ્ફોટ થયો. રૂમમાં ધુમાડો ભરાઈ ગયો. બાળકો રડતા અને ચીસો પાડતા બહાર દોડી ગયા, કેટલાક નીચે પડી ગયા.” મોટાભાગના ઘાયલોને કાચના ટુકડા વાગવાથી ઇજા થઈ હતી અથવા વિસ્ફોટથી કાનને નુકસાન થયું હતું. બધાને નજીકના કેલાપા ગેડિંગ ક્લિનિકમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા. તેમની હાલત ખતરાની બહાર છે.
ઘટનાસ્થળે નૌકાદળના કર્મચારીઓ તૈનાત
વિસ્ફોટ પછી તરત જ, નૌકાદળના કર્મચારીઓ અને જકાર્તા પોલીસે વિસ્તારને ઘેરી લીધો. બોમ્બ સ્ક્વોડ દ્વારા મસ્જિદ અને આસપાસના વિસ્તારની સંપૂર્ણ તપાસ કરવામાં આવી. પોલીસે જણાવ્યું હતું કે, “પ્રારંભિક તપાસમાં વિસ્ફોટનું કારણ જાણી શકાયું નથી. તે ઇલેક્ટ્રિક શોર્ટ સર્કિટ અથવા ખામીયુક્ત ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણ હોઈ શકે છે. જો કે, ઘટનાસ્થળેથી કેટલીક શંકાસ્પદ વસ્તુઓ મળી આવી છે, જેમાં ઘરે બનાવેલા બોમ્બના ભાગો, રિમોટ કંટ્રોલ, એરસોફ્ટ ગન અને રિવોલ્વર પ્રકારના હથિયારનો સમાવેશ થાય છે.”
ઘટનાની તપાસ ચાલુ છે
પોલીસે જણાવ્યું હતું કે વિસ્ફોટની તપાસ ચાલુ છે. ફોરેન્સિક અને બોમ્બ નિષ્ક્રિય નિષ્ણાતો બધી વસ્તુઓની તપાસ કરશે. હાલમાં કોઈ નિષ્કર્ષ કાઢવો અકાળ છે. શાળા બંધ કરી દેવામાં આવી છે અને વિસ્તાર કડક સુરક્ષા હેઠળ છે. પોલીસ ટૂંક સમયમાં સંપૂર્ણ રિપોર્ટ જાહેર કરશે.