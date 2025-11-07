કેટરિના કૈફે દીકરાને જન્મ આપ્યો, પિતા વિકી કૌશલે શેર કરી ખુશખબરી

બૉલિવૂડની ખુબ સુંદર અભિનેત્રી કેટરિના કૈફ હવે મમ્મી બની ગઈ છે. શુક્રવારે એટલે કે આજે સવારે તેણે દીકરાને જન્મ આપ્યો. કેટરિના અને વિક્કી બંનેએ આ ખુશખબરી તેમના ચાહકો સાથે શેર કરી.
બૉલિવૂડના સૌથી પ્રિય યુગલોમાંના એક, કેટરિના કૈફ અને વિકી કૌશલ, હવે માતાપિતા બની ગયા છે. કેટરિનાએ તેમના પહેલા બાળક, પુત્રને જન્મ આપ્યો છે. આ કપલે પોતે આ ખુશખબરી તેમના ચાહકો સાથે શેર કરી છે.
વિકી કૌશલ અને કેટરિના કૈફે તેમના ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પર એક પોસ્ટ શેર કરી છે. આ પોસ્ટમાં એક બાળક સાથેનું ગ્રીટિંગ કાર્ડ અને સાથે જ ‘બેબી બોય’ લખેલું છે. તેમાં લખ્યું છે કે, “અમારી બેગ ખુશીથી ભરેલી છે. અમે અમારા બાળકનું ખૂબ જ પ્રેમ અને સ્નેહથી સ્વાગત કરીએ છીએ.” વિકી કૌશલે કેપ્શનમાં ફક્ત “ધન્ય” લખ્યું, લાલ હૃદયવાળા ઇમોજી અને ઓમ સાથે.
23 સપ્ટેમ્બરે ગર્ભાવસ્થાની જાહેરાત
કેટરિના કૈફે 23 સપ્ટેમ્બર, 2025 ના રોજ પોતાની ગર્ભાવસ્થાની જાહેરાત કરી હતી. તે સમયે વિકી અને કેટે તેમના ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક ફોટો શેર કર્યો હતો, જેમાં જાહેરાત કરવામાં આવી હતી કે તેઓ ગર્ભવતી છે. ફોટામાં, વિકી કૌશલ કેટરિનાના બેબી બમ્પ પર હાખ રાખતો જોવા મળ્યો હતો, અને તેમના બંનેના ચહેરા પર ખુશી સ્પષ્ટ દેખાઈ રહી હતી. આ ફોટો સામે આવ્યો ત્યારથી ચાહકો આ સારા સમાચારની રાહ જોઈ રહ્યા હતા.
ઘણા સમય સુધી ડેટિંગ કર્યા પછી, વિકી અને કેટરીનાએ 2021 માં લગ્ન કર્યા
વિકી કૌશલ અને કેટરિના કૈફે 9 ડિસેમ્બર, 2021 ના રોજ એક ખાનગી સમારોહમાં લગ્ન કર્યા. આ ભવ્ય લગ્ન રાજસ્થાનના સવાઈ માધોપુરમાં સિક્સ સેન્સ ફોર્ટ બરવાડામાં થયા હતા. જોકે, લગ્નમાં ફક્ત વિકી અને કેટરીનાનો પરિવાર અને ખૂબ જ નજીકના મિત્રો જ હાજર રહ્યા હતા. લગ્ન પહેલા વિકી અને કેટરીના એકબીજાને ડેટ કરતા હતા, પરંતુ તેઓએ તેમના અફેરને ગુપ્ત રાખ્યું હતું.