લોકસાહિત્યના જતનકાર પદ્મશ્રી જોરાવરસિંહ જાદવને શ્રદ્ધાંજલિ

અમદાવાદ: ગુજરાતના પ્રખ્યાત લોકગાયક અને પદ્મશ્રી એવોર્ડ વિજેતા જોરાવરસિંહ જાદવ (૭૮)નું શુક્રવારે સવારે અમદાવાદની ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવાર દરમિયાન નિધન થયું હતું. લાંબા સમયથી તેઓ કિડની અને હૃદય સંબંધિત બીમારીથી પીડાતા હતા. તેમના અવસાનથી ગુજરાતી લોકસંગીતની દુનિયામાં શોકનું મોટું મોજું ફરી વળ્યું છે.

આજે તેમના નિધન પર સંગીત અકાદમીથી લઈને ગુજરાતના નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી, ગુજરાત ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્મા તેમજ કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા શક્તિસિંહ ગોહિલે તેમને શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવતા,તેમના નિધન પર શોક વ્યક્ત કર્યું છે.

જોરાવરસિંહ જાદવ ગુજરાતના પ્રખ્યાત લોકસાહિત્યકાર, લોકસંસ્કૃતિના સંશોધક અને લોકકલાના પ્રચારક હતા. તેઓ ભારતના લોકકલા અને લોકસંસ્કૃતિના મહત્વપૂર્ણ અભ્યાસી તરીકે ઓળખાયા.

બાળપણથી જ લોકસંસ્કૃતિના પ્રભાવમાં રહીને, તેમણે અમદાવાદમાં ઇતિહાસ અને સંસ્કૃતિનો અભ્યાસ કર્યો હતો.

તેમના મુખ્ય યોગદાન:
• લોકસાહિત્ય અને કલા: તેમણે લોકસાહિત્ય, લોકકલા અને લોકસંસ્કૃતિ પર આધારિત ૯૦ કરતાં વધુ પુસ્તકોનું લેખન અને સંપાદન કર્યું. તેમની કૃતિઓમાં લોકજીવનની વાર્તાઓ, કહેવતો, કથાઓ અને ભાવઈ જેવી પરંપરાગત લોકનાટ્યકલાનું વર્ણન મળે છે.
• ગુજરાત લોક કલા ફાઉન્ડેશન: તેઓ આ સંસ્થાના સ્થાપક છે, જે લોકકલાકારોને પ્લેટફોર્મ આપીને તેમને વિશ્વમાં પ્રચલિત કરવાનું કામ કરે છે. તેમના પ્રયાસોથી ગુજરાતી લોકકલા, ખાસ કરીને ભાવઈ (ગુજરાતી લોકનાટ્ય)નું જતન અને પ્રસાર થયો છે.

• પુરસ્કારો: ૨૦૧૯માં તેમને ભારત સરકાર દ્વારા પદ્મશ્રી પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા, જે લોકકલા અને લોકસાહિત્ય ક્ષેત્રમાં તેમના અભૂતપૂર્વ યોગદાનને લીધે આપવામાં આવ્યો હતો.

રાષ્ટ્રીય સંગીત નાટક અકાદમીના ઉપાધ્યક્ષ, જાણીતા લોકસાહિત્યકાર, લેખક, સંશોધક તથા સંપાદક પદ્મશ્રી જોરાવરસિંહજી જાદવ ના અવસાનના સમાચાર સાંભળી ખૂબ જ દુઃખ થયું.

જોરાવરસિંહ જાદવનું જીવન ગુજરાતી લોકસંસ્કૃતિને જીવંત રાખવા અને તેને આધુનિક યુગમાં પ્રસ્તુત કરવાના સમર્પણનું પ્રતીક છે.

