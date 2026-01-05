ઉમર ખાલિદ, શરજિલ ઇમામને સુપ્રીમ રાહત નહીં

નવી દિલ્હીઃ દિલ્હીનાં રમખાણોના આરોપી શરજિલ ઇમામ અને ઉમર ખાલિદની જામીન અરજી સુપ્રીમ કોર્ટે નામંજૂર કરી છે. કોર્ટે માન્યું છે કે બંને આરોપીઓ પર લાગેલા આરોપો માત્ર અલગ જ નથી, પરંતુ ગંભીર પણ છે. જોકે સુપ્રીમ કોર્ટે અન્ય પાંચ આરોપીઓના જામીન મંજૂર કર્યા છે.
સુપ્રીમ કોર્ટે સુનાવણી દરમિયાન શું કહ્યું?
સુપ્રીમ કોર્ટે સુનાવણી દરમિયાન સ્વીકાર્યું હતું કે દિલ્હી રમખાણોના કાવતરામાં શરજિલ ઇમામ અને ઉમર ખાલિદની કથિત ભૂમિકા વધુ રહી છે. તેમ છતાં કોર્ટે સ્પષ્ટ કહ્યું હતું કે સાક્ષીઓની તપાસ પૂર્ણ થયા પછી અથવા વધુમાં વધુ એક વર્ષની અંદર, બંને આરોપીઓ ફરીથી નીચલી કોર્ટમાં જામીન માટે અરજી કરી શકે છે. સુપ્રીમ કોર્ટે નીચલી કોર્ટને એ પણ જણાવ્યું છે કે તે આ આદેશથી પ્રભાવિત થયા વગર પોતાના સ્તરે મામલે વિચાર કરે.
પાંચ આરોપીઓને જામીન
આ જ કેસમાં સુપ્રીમ કોર્ટે અન્ય પાંચ આરોપીઓ — ગુલફિશા ફાતિમા, મીરાન હૈદર, શિફા ઉર રહમાન, મોહમ્મદ સલીમ ખાન અને શાદાબ અહમદના સતત કારાવાસને જરૂરી ન માન્યો અને તેમની જામીન અરજી મંજૂર કરી.
દિલ્હી પોલીસ તરફથી સોલિસિટર જનરલ તુષાર મહેતા અને એડિશનલ સોલિસિટર જનરલ એસ.વી. રાજુ, જ્યારે આરોપીઓ તરફથી વરિષ્ઠ વકીલો કપિલ સિબ્બલ, અભિષેક સિંઘવી, સિદ્ધાર્થ દવે, સલમાન ખુર્શીદ અને સિદ્ધાર્થ લૂથરાની દલીલો સાંભળ્યા બાદ કોર્ટે 10 ડિસેમ્બરે પોતાનો નિર્ણય સુરક્ષિત રાખ્યો હતો.
શરજિલ-ઉમર પર શું હતા આરોપ?
ઉમર ખાલિદ, શરજિલ ઇમામ અને અન્ય લોકો સામે UAPA અને IPCની કલમો હેઠળ કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે, કારણ કે તેમના પર રમખાણોના મુખ્ય ષડયંત્રકર્તા હોવાનો આરોપ છે. નાગરિકતા સંશોધન અધિનિયમ (CAA) અને એનઆરસી (NRC)ના વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન ફાટી નીકળેલી હિંસામાં ઉત્તર-પૂર્વ દિલ્હીના કેટલાક વિસ્તારોમાં 53 લોકોનાં મોત થયાં હતાં અને 700થી વધુ લોકો ઘાયલ થયા હતા.