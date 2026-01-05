National Bird Day : કયું પક્ષી કયા રાજ્યની ઓળખ છે? આખી યાદી જુઓ

મોર ભારતનું રાષ્ટ્રીય પક્ષી છે, પરંતુ શું તમે જાણો છો કે ભારતના દરેક રાજ્યોનું પોતાનું રાજ્ય પક્ષી પણ છે? 5 જાન્યુઆરી, રાષ્ટ્રીય પક્ષી દિવસ (National Bird Day) પર, બધા ભારતીય રાજ્યોના રાજ્ય પક્ષીઓની સંપૂર્ણ યાદી અને તેમની વિશેષતાઓ વિશે જાણીએ.
દર વર્ષે 5 જાન્યુઆરીએ રાષ્ટ્રીય પક્ષી દિવસ (National Bird Day) ઉજવવામાં આવે છે, જેનો ઉદ્દેશ્ય પક્ષીઓનું સંરક્ષણ, તેમના કુદરતી રહેઠાણોનું રક્ષણ અને જાગૃતિ ફેલાવવાનો છે. દરેક વ્યક્તિ જાણે છે કે ભારતનું રાષ્ટ્રીય પક્ષી મોર છે, પરંતુ શું તમે જાણો છો કે ભારતના દરેક રાજ્યએ એક ચોક્કસ પક્ષીને તેના કુદરતી અને સાંસ્કૃતિક પ્રતીક તરીકે અપનાવ્યું છે. આ રાજ્ય પક્ષીઓ માત્ર જૈવવિવિધતાને પ્રતિબિંબિત કરતા નથી પરંતુ તે પ્રદેશની ઓળખ અને પર્યાવરણીય સંતુલનનું પણ પ્રતીક છે. રાષ્ટ્રીય પક્ષી દિવસ નિમિત્તે, ભારતના વિવિધ રાજ્યોના રાજ્ય પક્ષીઓ અને તેમની વિશેષતાઓ વિશે જાણીએ.
ઉત્તર, મધ્ય અને પશ્ચિમ ભારતના રાજ્ય પક્ષીઓ
આંધ્ર પ્રદેશનું રાજ્ય પક્ષી પોપટ છે, જેને હરિયાળી અને જીવંતતાનું પ્રતીક માનવામાં આવે છે.
અરુણાચલ પ્રદેશે હોર્નબિલને અપનાવ્યું છે, જે આદિવાસી સંસ્કૃતિમાં ખૂબ જ આદરણીય છે.
આસામનું સફેદ પાંખવાળું બતક દુર્લભ પક્ષીઓમાંનું એક છે.
બિહારની ચકલીને પસંદ કરવામાં આવી હતી કારણ કે તે રોજિંદા જીવન સાથે સંકળાયેલું પક્ષી છે.
છત્તીસગઢનું પહાડી મૈના માનવ અવાજોની નકલ માટે પ્રખ્યાત છે.
ગોવાનું બુલબુલ રાજ્યની જૈવવિવિધતાને પ્રતિબિંબિત કરે છે.
ગુજરાતનું ગ્રેટર ફ્લેમિંગો ખારા પાણીના તળાવોનું ગૌરવ છે.
હરિયાણાનું કાળું તિતરું ખેતરો અને ગ્રામીણ વાતાવરણ સાથે સંકળાયેલું પક્ષી છે.
હિમાચલ પ્રદેશનું જુજરાના પહાડી વન્યજીવનનું પ્રતીક છે.
પૂર્વ અને ઉત્તરપૂર્વ ભારતના રાજ્ય પક્ષીઓ
ઝારખંડનું રાજ્ય પક્ષી, કોયલ, તેના મધુર અવાજ સાથે સંકળાયેલું છે.
મણિપુર અને મિઝોરમ બંનેનું Mrs. Hume’s Pheasant (નોંગિન) એક દુર્લભ અને સુરક્ષિત પક્ષી છે.
મેઘાલયનું Hill Myna (મૈન) ત્યાંના ગાઢ જંગલોનું લક્ષણ છે.
નાગાલેન્ડનું બ્લિથ ટ્રેગોપન તેના રંગબેરંગી પીંછા માટે જાણીતું છે.
ત્રિપુરાનું ગ્રીન ઈમ્પીરીયલ કબૂતર એક શાંત પક્ષી છે જે ઊંચા વૃક્ષોમાં રહે છે.
પશ્ચિમ બંગાળનું સફેદ ગળાવાળું કિંગફિશર (શંખચિલ) પાણીના સ્ત્રોતો પાસે સરળતાથી જોઈ શકાય છે.
સિક્કિમનું બ્લડ તેતર હિમાલય પ્રદેશની જૈવવિવિધતાને પ્રતિબિંબિત કરે છે.
કર્ણાટક, ઓડિશા અને તેલંગાણાનું રાજ્ય પક્ષી ભારતીય રોલર છે, જેને શુભ માનવામાં આવે છે.
કેરળનું ગ્રેટ હોર્નબિલ વરસાદી જંગલોની સમૃદ્ધિનું પ્રતીક છે.
તમિલનાડુનું એમેરાલ્ડ ડવ શાંતિ અને હરિયાળીનો સંદેશ આપે છે.
આંધ્રપ્રદેશનું પોપટ અને કેરળનું હોર્નબિલ દર્શાવે છે કે દક્ષિણ ભારત પક્ષી વિવિધતામાં કેટલું સમૃદ્ધ છે.