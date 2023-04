પૂર્વ ડેપ્યુટી સીએમ મનીષ સિસોદિયાને 17 એપ્રિલ સુધી જેલમાં રહેશે

દિલ્હી લિકર પોલિસી કેસમાં જેલમાં બંધ AAP નેતા અને પૂર્વ ડેપ્યુટી સીએમ મનીષ સિસોદિયાની ન્યાયિક કસ્ટડી 14 દિવસ માટે લંબાવવામાં આવી છે. મનીષ સિસોદિયાને રાઉઝ એવન્યુ કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. જ્યાં કોર્ટે તેને 17 એપ્રિલ સુધી જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં રાખવાનો આદેશ આપ્યો હતો.

Rouse Avenue Court extends judicial custody of Delhi’s former Deputy Chief Minister Manish Sisodia till April 17, 2023, in CBI’s case related to alleged irregularities in the now-scrapped excise policy. pic.twitter.com/3DoBqQgwQj

— ANI (@ANI) April 3, 2023