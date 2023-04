‘સીબીઆઈનું નામ ન્યાયની બ્રાન્ડ છે’ : PM Modi

સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઑફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) સોમવારે (3 માર્ચ) તેના 60 વર્ષ પૂર્ણ થવા પર ડાયમંડ જ્યુબિલીની ઉજવણી કરી રહ્યું છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ સમારોહનું ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું. આ દરમિયાન સીબીઆઈ સંબંધિત સુપ્રીમ કોર્ટના કેસોનો સંગ્રહ પણ બહાર પાડવામાં આવ્યો હતો. આ પ્રસંગે પીએમ મોદીએ કહ્યું કે તમે (CBI) દેશની પ્રીમિયમ તપાસ એજન્સી તરીકે 60 વર્ષની સફર પૂર્ણ કરી છે. આ 6 દાયકા ચોક્કસપણે સિદ્ધિઓથી ભરેલા છે. આ સીબીઆઈની વર્ષોની સફર દર્શાવે છે

વડાપ્રધાને કહ્યું, “સીબીઆઈએ તેના કામ, તેની આવડતથી સામાન્ય માણસને વિશ્વાસ અપાવ્યો છે. આજે પણ જ્યારે કોઈને લાગે છે કે કોઈ કેસ અસાધ્ય છે, ત્યારે અવાજ ઉઠાવવામાં આવે છે કે કેસ સીબીઆઈને સોંપવો જોઈએ. લોકો આંદોલન કરો કે તેમની પાસેથી કેસ લઈ લો અને સીબીઆઈને આપો.પંચાયત સ્તરે કેસ આવે ત્યારે પણ લોકો કહે છે કે તેને સીબીઆઈને સોંપવો જોઈએ.સીબીઆઈ એ ન્યાયની, ન્યાયની બ્રાન્ડ તરીકે દરેકના હોઠ પર છે. ”

“CBI has emerged as brand for truth, justice,” PM Modi at agency’s diamond jubilee

Read @ANI Story | https://t.co/kio3oRL7ci#PMModi #CBI pic.twitter.com/DbOr2L36q4

— ANI Digital (@ani_digital) April 3, 2023