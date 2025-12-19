નીતિશ કુમાર વિવાદ: યુવતી નોકરી જૉઈન કરશે, કૉલેજના પ્રિન્સિપાલનો દાવો

બિહારના મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમાર દ્વારા એક કાર્યક્રમ દરમિયાન મુસ્લિમ છોકરીના ચહેરા પરથી હિજાબ હટાવવાનો મુદ્દો વિવાદ બન્યો. જોકે, જે કોલેજમાં આ ઘટના બની હતી તેના પ્રિન્સિપાલે અલગ જ દાવો કર્યો છે.
બિહારના મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમારના હિજાબને લઈને વિવાદ હજુ પણ વકરતો જાય છે. એક કાર્યક્રમ દરમિયાન મુસ્લિમ છોકરીનો હિજાબ ઉતારવા બદલ તેમની ટીકા થઈ રહી છે. વિપક્ષી નેતાઓએ તેમના આ કૃત્યને શરમજનક ગણાવીને તેની નિંદા કરી છે, જ્યારે ઘણા રાજ્યો તેમની સામે કાર્યવાહીની માંગ કરી રહ્યા છે. જો કે, આ વિવાદ વચ્ચે, ઘટનાનો ભોગ બનેલી યુવતીના કોલેજ પ્રિન્સિપાલે એક ચોંકાવનારો દાવો કર્યો છે.
પ્રિન્સિપાલે શું દાવો કર્યો?
હકીકતમાં, ડૉ. નુસરત પ્રવીણ, જેમનો હિજાબ બિહારના સીએમ નીતિશ કુમારે હટાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, તે પટણાની તિબ્બી કોલેજમાં અભ્યાસ કરતી હતી. કોલેજના પ્રિન્સિપાલ મહફુઝુર રહેમાને ચોંકાવનારો દાવો કર્યો હતો, જેમાં તેમણે નુસરતની એક બેચમેટ સાથે વાત કરી હતી. તેમણે કહ્યું હતું કે નુસરત નારાજ નથી. તેમણે એમ પણ કહ્યું હતું કે તે કામ કરવા તૈયાર નથી, એવી કોઈ વાત નથી. નુસરત જોડાશે. જોકે, એવા અહેવાલ હતા કે નુસરત આ સમગ્ર ઘટનાથી હચમચી ગઈ હતી અને તે પોતાના માતા-પિતા પાસે કોલકાત જતી રહી હતી.
નુસરતની બેચમેટે શું કહ્યું?
ડૉ. નુસરત પ્રવીણના બેચમેટ, બિલ્કિસ, જે હિજાબ વિવાદમાં સામેલ હતી, તેમણે પણ એક નિવેદન બહાર પાડ્યું છે. નુસરત ક્યારે જોડાશે તે પૂછવામાં આવતા, બિલ્કિસે કહ્યું, “મને સમાચાર મળ્યા છે કે તે શનિવારે જોડાશે. તે હંમેશા બુરખો પહેરતી હતી.” કોલેજના પ્રિન્સિપાલે પણ પુષ્ટિ આપી હતી કે ડૉ. નુસરત શનિવારે સવારે 10 વાગ્યે પટણા સદર હોસ્પિટલમાં ડ્યુટીમાં જોડાશે.
સમગ્ર વિવાદ
આખો વિવાદ ગયા સોમવારથી શરૂ થયો હતો. બિહારની રાજધાની પટનામાં, મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમાર નવા નિયુક્ત આયુષ ડોક્ટરોને નિમણૂક પત્રો આપી રહ્યા હતા. આ દરમિયાન નીતિશ કુમારે નિમણૂક પત્ર મેળવતી એક મુસ્લિમ મહિલાના ચહેરા પરથી હિજાબ હટાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. આ ઘટનાનો એક વીડિયો સામે આવ્યો, જેના કારણે વ્યાપક હોબાળો મચી ગયો. આરજેડી સહિત વિવિધ વિપક્ષી પક્ષોના નેતાઓએ નીતિશ કુમારના કાર્યોને “શરમજનક” ગણાવ્યા.
નીતિશ કુમારે માફી માંગવી જોઈએ – સપા સાંસદ
બિહારના મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમાર દ્વારા મુસ્લિમ મહિલાનો હિજાબ હટાવવાના પ્રયાસ અંગે, સમાજવાદી પાર્ટીના સાંસદ ઝિયા-ઉર-રહેમાન બર્કે કહ્યું, “આ એક શરમજનક કૃત્ય છે. નીતિશ કુમારે માફી માંગવી જોઈએ. જો તેઓ આમ ન કરે તો કાયદેસરની કાર્યવાહી થવી જોઈએ.” આ દરમિયાન મહેબૂબા મુફ્તીની પુત્રી ઇલ્તિજાએ પણ નીતિશ કુમાર સામે એફઆઈઆર દાખલ કરવાની માંગ કરી છે.