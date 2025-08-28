NFSU ફાઈનાન્સિયલ ઇનોવેશનનું નેતૃત્વ કરે છે: ડૉ. જે.એમ.વ્યાસ

ગાંધીનગર: નેશનલ ફોરેન્સિક સાયન્સિસ યુનિવર્સિટી (NFSU) ખાતે બે દિવસીય ઇન્ટરનેશનલ ફાઇનાન્સિયલ સિક્યોરિટી એન્ડ મેનેજમેન્ટ કોન્ફરન્સ-“FINCON-2025”નું આયોજન કરવામાં આવ્યું. જેનું ઉદ્ઘાટન 28 ઓગસ્ટ, 2025ના રોજ થયું. આ સમારોહમાં “NFSU જર્નલ-ફોરેન્સિક એકાઉન્ટિંગ અને ફ્રોડ ઇન્વેસ્ટિગેશન (NJFAFI)”નું વિમોચન કરવામાં આવ્યું. જેમાં મુખ્ય મહેમાન તરીકે NABARD-ગુજરાતના ચીફ જનરલ મેનેજર બી.કે. સિંઘલ ઉપસ્થિત રહ્યા. અતિથિ વિશેષ તરીકે ડૉ. ગુરુપ્રસાદ મૂર્તિ, સ્થાપક ડિરેક્ટર-VNBRIMS; નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ(NSE)-મુંબઈના મુખ્ય માહિતી સુરક્ષા અધિકારી રાજેશ થાપર; NFSUના કુલપતિ ડૉ. જે.એમ. વ્યાસ; NFSU-ગોવાના કેમ્પસ ડાયરેક્ટર પ્રો.(ડૉ.) નવીન કુમાર ચૌધરી અને NFSUની સ્કૂલ ઓફ મેનેજમેન્ટ સ્ટડીઝના ડીન પ્રો.(ડૉ.) હરેશ બારોટ ઉપસ્થિત રહ્યા.
ગુજરાત નાબાર્ડના ચીફ જનરલ મેનેજર બી. કે. સિંઘલે ભાર મૂક્યો કે આજના અર્થતંત્રમાં નાણાકીય સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા માટે નાણાકીય સાક્ષરતા આવશ્યક છે. AI, મશીન લર્નિંગ અને બ્લોકચેનના પ્રભુત્વ ધરાવતા યુગમાં, તેમણે મજબૂત સાયબર સુરક્ષાના વધતા મહત્વ પર ભાર મૂક્યો હતો. તેમણે પોતાના સંબોધનમાં નાણાકીય છેતરપિંડી અટકાવવા અને સંસ્થાકીય સ્થિતિસ્થાપકતાને મજબૂત બનાવવામાં ટેકનોલોજીની મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા પર પ્રકાશ પાડ્યો હતો.
NFSUના કુલપતિ, ડૉ. જે. એમ. વ્યાસે જણાવ્યું કે, નાણાકીય ક્ષેત્રમાં વ્યૂહરચનાઓ અને ઈનોવેશનના આદાન-પ્રદાન માટે એક મહત્વપૂર્ણ પ્લેટફોર્મ આ કોન્ફરન્સ બની છે. ઉત્તમ ભાવિ સિક્યોરિટી એક્સપર્ટ અને મેનેજર બનવા માટે NFSUનો પાંચ વર્ષનો ઇન્ટિગ્રેટેડ કોર્સ-BBA-MBA (ફોરેન્સિક એકાઉન્ટિંગ અને ફાઈનાન્સિયલ ફ્રોડ) ખૂબ જ મહત્ત્વનો છે.
NSE મુંબઈના મુખ્ય માહિતી સુરક્ષા અધિકારી રાજેશ થાપરે નાણાકીય ક્ષેત્રને સુરક્ષિત કરવામાં શિક્ષણ-ઉદ્યોગ-સરકારના સહયોગની પરિવર્તનશીલ સંભાવના પર ભાર મૂક્યો હતો. તેમણે ભાવિ જોખમો સામે ઇનોવેશનને વેગ આપવા માટે વિસ્તૃત સંશોધનની હિમાયત કરી હતી.
આ કોન્ફરન્સમાં ભારત સહિત વિદેશના વિદ્વાનો, વિદ્યાર્થીઓ, શિક્ષણવિદો અને ઉદ્યોગ વ્યાવસાયિકો દ્વારા 600થી વધુ સહભાગીઓએ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.