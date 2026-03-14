જરૂર મુજબ તરત મળશે નવા PNG કનેક્શનઃ ગુજરાત સરકારનું એલાન

અમદાવાદ: દેશમાં ચાલુ LPG સપ્લાયની અછત વચ્ચે ગુજરાત સરકારે મોટો નિર્ણય લીધો છે. સરકારે જાહેરાત કરી છે કે જ્યાં સિટી ગેસ ડિસ્ટ્રિબ્યુશન (City Gas Distribution) પાઇપલાઇન નેટવર્ક ઉપલબ્ધ છે, ત્યાં રેસ્ટોરાં, હોટેલ, શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ અને સામાજિક-ધાર્મિક સંસ્થાઓને તેમની જરૂરિયાત મુજબ નવાં PNG કનેક્શન તાત્કાલિક આપવામાં આવશે.
મુખ્ય મંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની અધ્યક્ષતામાં યોજાયેલી ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠકમાં નક્કી કરવામાં આવ્યું કે આવી સંસ્થાઓ અરજી કરશે તો તેમને તરત જ કનેક્શન આપવામાં આવશે. આ બેઠક દરમિયાન રાજ્યમાં PNG અને પેટ્રોલિયમ ઉત્પાદનોની સ્થિતિની સમીક્ષા પણ કરવામાં આવી હતી.
રાજ્યમાં પૂરતો કુદરતી ગેસ ઉપલબ્ધ
ગુજરાત સરકાર દ્વારા લેવામાં આવેલો આ નિર્ણય પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષના કારણે વૈશ્વિક ઊર્જા પુરવઠા પર પડેલા પ્રભાવને ધ્યાનમાં રાખીને લેવામાં આવ્યો છે. સરકારી જાહેરાત મુજબ મુખ્ય મંત્રીએ જણાવ્યું કે જ્યાં સિટી ગેસ ડિસ્ટ્રિબ્યુશન પાઇપલાઇન ઉપલબ્ધ છે, ત્યાં રેસ્ટોરાં, હોટેલ, શૈક્ષણિક તેમ જ સામાજિક-ધાર્મિક સંસ્થાઓ નવા PNG કનેક્શન માટે માગ કરશે તો તેમને તેમની જરૂરિયાત મુજબ તરત જ કનેક્શન આપવામાં આવશે.
આ બેઠકમાં જણાવાયું કે ઘરેલુ ઉપયોગ માટે પાઇપલાઇન ગેસ વાપરતા નાગરિકો માટે રાજ્યમાં પૂરતી માત્રામાં કુદરતી ગેસ ઉપલબ્ધ છે અને ઘરગથ્થુ સપ્લાયમાં કોઈ અછત નહીં રહે.
કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારોની સતત નજર
રાજ્ય સરકારે જણાવ્યું હતું કે રાજ્યમાં ઘરેલુ વપરાશ માટે LPG અને PNGનો પૂરતો જથ્થો ઉપલબ્ધ છે. ભારત પોતાની ઊર્જાનો મોટો હિસ્સો પશ્ચિમ એશિયાથી આયાત કરે છે, છતાં હાલની પરિસ્થિતિ છતાં કોઈ તાત્કાલિક સમસ્યા નથી.
LPG સિલિન્ડરની સપ્લાય અને વિતરણ સતત અને અવરોધ વિના ચાલુ રહે તે માટે કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારો સતત નજર રાખી રહી છે. આ નિર્ણયથી એવા હોટેલ, રેસ્ટોરાં, સ્કૂલ-કોલેજ અને ધાર્મિક-સામાજિક સંસ્થાઓને રાહત મળશે, જે PNGનો ઉપયોગ કરવા ઇચ્છે છે અને LPG સપ્લાયમાં અવરોધ વચ્ચે સરળતાથી ગેસ મેળવી શકશે.