શિવસેનાના પ્રતીક વિવાદથી દૂર થઈ NCP એ પોતાને અલગ કરી દીધું

રાષ્ટ્રવાદી કોંગ્રેસ પાર્ટી (NCP)ના વડા શરદ પવારે રવિવારે શિવસેના વિવાદ પર પોતાનું વલણ સ્પષ્ટ કર્યું છે. પવારે શિવસેનાના ચૂંટણી ચિન્હ અને નામને લઈને ચાલી રહેલા વિવાદથી પોતાને અલગ કરી લીધા હતા. મીડિયા સાથે વાત કરતા પવારે કહ્યું કે તેઓ શિવસેનાના વર્તમાન ચૂંટણી ચિન્હ ‘ધનુષ અને તીર’ની મુશ્કેલીમાં નહીં પડે. કેન્દ્રીય ગૃહ પ્રધાન અમિત શાહની મુલાકાત વિશે વાત કરતાં પવારે કહ્યું કે તેઓ સહકારી પરિષદના એક કાર્યક્રમ માટે પૂણે આવ્યા હતા. અમારી વચ્ચે કોઈ વિવાદ નથી. અમે નીતિ વિષયક મુદ્દાઓ પર લાંબી ચર્ચા કરી છે. આજે તેમના ભાષણના મુદ્દા યોગ્ય અને સમયસર લાગ્યા.

Yesterday Amit Shah was in the Cooperative Council, it was inaugurated by my hands (the day before yesterday). We have no differences in the issues raised by him, our policy issues were discussed, and his (HM Amit Shah) issues seemed appropriate: NCP chief Sharad Pawar pic.twitter.com/E9zRnJcRFP

— ANI (@ANI) February 19, 2023