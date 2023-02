દિલ્હી-મેરઠ એક્સપ્રેસ વે પર ગાઢ ધુમ્મસના કારણે 30 વાહનો વચ્ચે અકસ્માત

ગાઝિયાબાદના થાણા મસૂરી વિસ્તારમાં દિલ્હી-મેરઠ એક્સપ્રેસ વે પર ગાઢ ધુમ્મસના કારણે રવિવારે સવારે ડઝનેક વાહનોની ટક્કર થવાની ઘટના સામે આવી છે. સવારે 8:00 થી 8:30 ની વચ્ચે જ્યારે વાહનો દિલ્હી મેરઠ એક્સપ્રેસવે પરથી ખૂબ જ ઝડપે પસાર થઈ રહ્યા હતા, જ્યારે એક વાહને બ્રેક લગાવી ત્યારે પાછળથી આવતા વાહનો એકબીજા સાથે અથડાઈ ગયા અને આ પ્રક્રિયા લાંબા સમય સુધી ચાલુ રહી. જેમાં 3 ડઝનથી વધુ વાહનો અથડાયા હતા. મળતી માહિતી મુજબ આ ઘટનામાં 2 લોકોના મોત નિપજ્યા છે.

#WATCH | Several cars collided one after the other on the Delhi-Meerut Expressway, due to fog. Some people have been injured in the accident: DCP Rural Ghaziabad Ravi Kumar

