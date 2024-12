મહારાષ્ટ્રના રાજકારણમાં શું અજિત દાદા, શરદ પવાર ફરી એકસાથે આવશે?

મુંબઈઃ છેલ્લાં પાંચ વર્ષોમાં મહારાષ્ટ્રના રાજકારણમાં ઘણી ઊથલપાથલ થઈ છે. આજે NCP ચીફ અને મહારાષ્ટ્રના ડેપ્યુટી CM અજિત પવારે કાકા શરદ પવાર સાથે દિલ્હીમાં મુલાકાત કરી હતી. આ મુલાકાત એટલા માટે ખાસ છે, કેમ કે આજે શરદ પવારનો જન્મદિન પણ છે.

મહારાષ્ટ્રમાં કેબિનેટની રચનાને લઇને બનેલા સસ્પેન્સ વચ્ચે ડેપ્યુટી CM અજિત પવારે NCP પ્રમુખ શરદ પવાર સાથે મુલાકાત કરી ત્યારે તેમનાં પત્ની સુનેત્રા, NCP નેતા પ્રફુલ પટેલ, છગન ભુજબલ સહિત પાર્ટીના અન્ય નેતા પણ હાજર રહ્યા હતા.

આ તમામ નેતાઓએ શરદ પવારને જન્મદિવસની શુભેચ્છા પાઠવી હતી. આ મુલાકાત પવારના 6 જનપદ આવાસ, દિલ્હીમાં થઇ હતી. તે બાદ અજિત પવારે કહ્યું કે જન્મદિવસના પ્રસંગે તેમને શરદ પવારને શુભેચ્છા પાઠવી છે. શરદ પવાર 85 વર્ષના થઇ ગયા છે. અજિત પવારે કહ્યું કે મુલાકાત દરમિયાન પારિવારિક વાતચીતની સાથે રાજકીય વાતચીત પણ થઇ હતી.

This’s quality of TRUE Leader!

.@AjitPawarSpeaks Dada with family at Sharad Pawar’s residence to wish on his birthday.

Same Sharad Pawar had called Ajit Dada’s wife OUTSIDER in family because she’s JUST daughter-in-law & not daughter.

Today,he’s isolated & NCP with Ajit Dada! pic.twitter.com/F4DK6pd1Dk

