ઇન્ડોનેશિયાના બાલીમાં નૌકા ડૂબીઃ ચારનાં મોત, 38 લાપતા

બાલીઃ ઇન્ડોનેશિયાના બાલી ટાપુ નજીક 65 લોકોને લઈને જતી નૌકા ડૂબી જવાથી ચાર લોકોનાં મોત થયાં છે, જ્યારે 38 લોકો હજુ લાપતા છે અને 23 લોકોનો બચાવ થયો છે. બચાવ દળના અધિકારીઓએ જણાવ્યું છે કે રેસ્ક્યૂ કામગીરી હજુ પણ ચાલુ છે.

નૌકામાં કુલ 53 મુસાફરો અને 12 ક્રૂ મેમ્બર હતા

જાવા સ્થિત એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે નૌકામાં કુલ 53 મુસાફરો અને 12 ક્રૂ મેમ્બર હતા. સુરાબાયા સર્ચ એન્ડ રેસ્ક્યૂ એજન્સીએ નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે આ નૌકા બુધવારે રાત્રે લગભગ 11:20 વાગ્યે બાલીના જળમાર્ગમાં ડૂબી ગઈ હતી, જયારે તે ઇન્ડોનેશિયાના મુખ્ય ટાપુ જાવામાંથી પર્યટકો માટે પ્રસિદ્ધ સ્થળ તરફ જઈ રહી હતી.

⛴️⛴️#Ferry capsizes & sinks in #Bali #Indonesia off #Ketapang .

It carried 53 pax, 12 crew members, 22 vehicles. #BASARNAS rescued 23, 38 are missing, with 4 deaths.

Indonesia is an Archipelago of 17,000 islands & such accidents are common.#SumatraIslands pic.twitter.com/bsZN4exMLa

— Dr. Subhash (@Subhash_LiveS) July 3, 2025