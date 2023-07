ભાજપ શાસિત રાજ્યો વિરુદ્ધ પગલાં કેમ નથી લેતું કેન્દ્રઃ SC

નવી દિલ્હીઃ સુપ્રીમ કોર્ટે કેન્દ્ર સરકારને ફટકાર લગાવી છે. કોર્ટે ભાજપ શાસિત રાજ્યોની વિરુદ્ધ કડક વલણ અપનાવવામાં નિષ્ફળ રહેવા બદલ કેન્દ્ર સરકારને ફટકાર લગાવી છે. પૂર્વોત્તર રાજ્ય નાગાલેન્ડમાં અનામત મુદ્દે કેન્દ્ર સરકારની વિરુદ્ધ કોર્ટે આકરી ટિપ્પણીઓ કરી છે.

કોર્ટે સવાલ કર્યો હતો કે રાજ્યમાં મહિલાઓ માટે અનામત કેમ નથી લાગુ કરવામાં આવી? કોર્ટે કેન્દ્રને કહ્યું હતું કે તમે તમારી જ પાર્ટીની રાજ્ય સરકારો વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કેમ નથી કરતા? કોર્ટે કેન્દ્રને કહ્યું હતું કે જો અન્ય રાજ્ય સરકારો વિરુદ્ધ કડક વલણ અપનાવતા હો તો જે તમારા પ્રતિ ઉત્તરદાયી નથી, પરંતુ જે રાજ્યમાં તમારી પાર્ટીની સરકાર હોય છે, ત્યાં તમે કંઈ નથી કરતા.

જસ્ટિસ કૌલે પૂછ્યું હતું કે શું મહિલાઓ માટે અનામત વિરુદ્ધ કોઈ જોગવાઈ છે? મહિલાઓની ભાગીદારીનો વિરોધ કેમ? જ્યારે જીવનનાં દરેક ક્ષેત્રોમાં મહિલાઓ સમાન રૂપે સામેલ છે. એના જવાબમાં એટર્ની જનરલ નાગાલેન્ડે કહ્યું હતું કે એવાં મહિલા સંગઠનો છે, જે કહે છે કે તેમને અનામત નથી જોઈતાં અને એની કોઈ નાનીમોટી સંખ્યા નથી. એ શિક્ષિત મહિલાઓ છે.

#SupremeCourt says that while Centre takes 'extreme stands' against non-BJP State Govts, it does nothing against BJP-backed State Govts.

Supreme Courts says Centre cannot wash off its hands from the Nagaland women reservation matter.#SupremeCourtofIndia pic.twitter.com/TMsEB5vGZ4

— Live Law (@LiveLawIndia) July 25, 2023