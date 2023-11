મધ્ય પ્રદેશ, છત્તીસગઢમાં વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં મતદાન જારી

નવી દિલ્હીઃ મધ્ય પ્રદેશ અને છત્તીસગઢમાં વિધાનસભાની ચૂંટણી માટે મતદાન જારી છે. મધ્ય પ્રદેશની 230 અને છત્તીસગઢની બીજા તબક્કાની 70 બેઠકો પર મતદાન થશે.. મધ્ય પ્રદેશમાં 2533 અને છત્તીસગઢમાં 958 ઉમેદવારોના ભાવિનો ફેંસલો EVMમાં કેદ થશે. ચૂંટણી પંચ દ્વારા તમામ તૈયારીઓ કરી લેવામાં આવી છે. MPમાં 64,626 મતદાન કેન્દ્રો છે, જ્યારે બીજા તબક્કામાં છત્તીસગઢના 22 જિલ્લાની કુલ 70 વિધાનસભા સીટો પર મતદાન થશે.

મધ્ય પ્રદેશમાં CM શિવરાજ સિંહ ચૌહાણ અને ભાજપના કેન્દ્રીય મંત્રીઓનું રાજકીય ભવિષ્ય માટે ચૂંટણી મહત્ત્વની છે, જ્યારે કમલનાથ અને દિગ્વિજય સિંહ જેવા કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતાઓનું પણ રાજકીય ભવિષ્ય દાવ પર છે.રાજ્યમાં 5.6 કરોડથી વધુ નોંધાયેલા મતદાતાઓ છે.

क्रिकेट में Every Run Counts, मतदान में Every Vote Counts.

Go out and Vote… देश को जिताएं…

वोट करो ध्यान से, सबको बताओ शान से। https://t.co/PiyKDzsCD2

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) November 17, 2023