છેલ્લાં છ વર્ષમાં દેશનું ગ્રોથ એન્જિન બન્યું UP: PM મોદી

લખનઉઃ વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ઉત્તર પ્રદેશ ગ્લોબલ ઇન્વેસ્ટર્સ સમિટનું ઉદઘાટન કર્યું હતું. આ સમિટમાં રિલાયન્સ ગ્રુપના ચેરમેન મુકેશ અંબાણી, આદિત્ય બિરલા ગ્રુપના ચેરમેન કુમાર મંગલમ બિરલા અને ટાટા સન્સના ચેરમેન એન. ચંદ્રશેખર સહિત 40 દેશોના બિઝનેસમેનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ સમિટમાં કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારના મંત્રીઓ અને દેશના મુખ્ય ઉદ્યોગપતિઓ ભાગ લેશે. આ સમિટ ત્રણ દિવસો સુધી ચાલશે. આ સમિટમાં 34 સેશન હશે. આ સમિટમાં રૂ. 27 લાખ કરોડથી વધુનું મૂડીરોકાણ આવવાની અપેક્ષા છે. રાષ્ટ્રપતિ દ્રોપદી મુર્મુ કાર્યક્રમના વિશેષ અતિથિ હશે.

આ સમિટમાં વડા પ્રધાને કહ્યું હતું કે દેશનો દરેક નાગરિક વધુ ને વધુ વિકાસ જોવા ઇચ્છે છે. રાજ્યની વસતિ 25 કરોડની છે. ઉત્તર પ્રદેશ કેટલાય દેશોથી મોટું છે. એક માર્કેટ તરીકે ભારત હવે સિરિયસ થઈ રહ્યું છે.

Uttar Pradesh's growth has been noteworthy. Speaking at the UP Global Investors' Summit in Lucknow. @InvestInUp https://t.co/EwsqF17Hxg

