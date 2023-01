પ્રવાસી વિદેશી ધરતી પર ભારતના એમ્બેસેડરઃ PM મોદી

ઇન્દોરઃ 17મા પ્રવાસી ભારતીય સંમેલનમાં સામેલ થવા વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ઇન્દોર પહોંચ્યા છે. આ વર્ષે પ્રવાસી ભારતીય સંમેલનમાં 70 દેશોના 3800 લોકો સામેલ થઈ રહ્યા છે. જોકે આઠ જાન્યુઆરીએ આ સંમેલનનો પ્રારંભ થયો છે. કોરોના સંક્રમણને કારણે બે વર્ષ પછી આ કાર્યક્રમમાં બોલતાં વિદેશપ્રદાન એસ જયશંકરે કહ્યું હતું કે પ્રવાસી ભારતીય દિવસના ત્રણ ઉદ્દેશ છે. પહેલો- અમારા સંબંધો તાજા કરવા, બીજો- એને ઊર્જા આપવી અને ત્રીજો એમાં વધુ પાસાંઓને લાવવાના છે.

વડા પ્રધાન મોદીએ આ સંમેલનને જણાવ્યું હતું કે ઇન્દોર એક શહેર નહીં, પણ એક દોર છે. તેમણે કહ્યું હતું કે પ્રવાસીઓ તેમની માતૃભૂમિની માટીને વંદન કરવા આવ્યા છે. અમારા માટે વિશ્વ એક સ્વદેશ છે. વિશ્વમાં ભારતને લઈને ઉત્સુકતા છે.

Addressing the Pravasi Bharatiya Divas Convention in Indore. The Indian diaspora has distinguished itself all over the world. https://t.co/gQE1KYZIze

— Narendra Modi (@narendramodi) January 9, 2023