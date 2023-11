સિલ્ક્યારા ટનલમાં ફસાયેલા 41 મજૂરોની હાલત ખરાબ

નવી દિલ્હીઃ ઉત્તરાખંડના ઉત્તરકાશી જિલ્લામાં સિલ્ક્યારા સુરંગનો એક ભાગ ધસી જવાથી એમાં ફસાયેલા મજૂરોને બહાર કાઢવાની જહેમત હજી જારી છે. આ દરમ્યાન સુરંગમાં ફસાયેલા મજૂરોનો પહેલો ફોટો સામે આવ્યો છે. આ ફોટોમાં મજૂર સેફ્ટી હેલ્મેટ લગાવેલા નજરે ચઢી રહ્યા છે.

આ મજૂરો સાથે ઉત્તર પ્રદેશ સરકારના પ્રતિનિધિ અરુણકુમારની સાથે વાતચીત થઈ હતી. આ મજૂરોએ તેમને કહ્યું હતું કે અમને અહીંથી જલદી બહાર કાઢો, અમારી હાલત સ્થિતિ બહુ ખરાબ છે. જેથી તેમણે તેમને વિશ્વાસ અપાવ્યો હતો કે ચિંતા ના કરો, ભરોસો રાખો, રેસ્ક્યુ ઓપરેશન જલદી સફળ થશે અને આપણે બધા એકસાથે ઘરે જઈશું.

First visuals of 41 trapped workers inside Silkyara tunnel after rescue team officials established audio-visual contact, through a pipeline and an endoscopic flexi camera. IAF, SDRF, UK Govt are working together closely with International Tunnelling Association for rescue ops. pic.twitter.com/fsFGyWHdm7

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) November 21, 2023