SBIએ ચૂંટણી બોન્ડની માહિતી કાલે સાંજ સુધી આપવી પડશેઃ SC

નવી દિલ્હીઃ સુપ્રીમ કોર્ટે ચૂંટણી બોન્ડ મામલે SBIની અરજી ફગાવતાં 12 માર્ચે ડેટા આપવાનો આદેશ આપ્યો હતો. એ સાથે ECને 15 માર્ચ સુધી એ માહિતી જાહેર કરવાનો નિર્દેશ પણ આપ્યો હતો. કોર્ટે SBI CMDને માહિતી જારી કરીને એફિડેવિટ દાખલ કરવા નિર્દેશ આપ્યા હતા.

કોર્ટે CBIની વિરુદ્ધ માનહાનિની કાર્યવાહી શરૂ કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. SCએ ચેતવણી આપી હતી કે અમે SBIને નોટિસ આપીએ છીએ કે SBI આ આદેશમાં બતાવવામાં આવેલી સમયમર્યાદાની અંદર નિર્દેશોનું પાલન નહીં કરે તો એ જાણીબૂજીને આજ્ઞાનું પાલન નહીં કરવા બદલા કાર્યવાહી માટે તૈયાર રહે.

SBIએ 26 દિનમાં શું કર્યું?

આ પહેલાં સુપ્રીમ કોર્ટે ચૂંટણી બોન્ડ મામલે SBI પર આકરી ટિપ્પણી કરી છે. CJIએ કહ્યું હતું કે અમે તમને ડેટા એકત્ર કરવા નથી કહ્યું, તમે આદેશનું પાલન કરો. જસ્ટિસ સંજીવ ખન્નાએ કહ્યું હતું તમારે માત્ર ડેટા સીલ કવરથી કાઢવાનો છે અને અને મોકલવાનો છે. તેમણે SBIને પૂછ્યું હતું કે તમે છેલ્લા 26 દિવસોમાં શું કર્યું, કેટલો ડેટા મેળવ્યો. SBI ડોનર્સની સ્પષ્ટ માહિતી આપે.

VIDEO | Here's what advocate Prashant Bhushan (@pbhushan1) said on Supreme Court directing SBI to disclose details of electoral bonds by close of business hours on March 12.

"The Supreme Court has taken a tough stand on the SBI's application for extension of time till June 30 to… pic.twitter.com/HdmeNbESQk

— Press Trust of India (@PTI_News) March 11, 2024