વારાણસીમાં નામાંકન પહેલાં PM  મોદીનો ભવ્ય રોડ-શો

વારાણસીઃ વડા પ્રધાન મોદીનો વારાણસીમાં ભવ્ય રોડ-શો યોજાયો છે. વડા પ્રધાનના સ્વાગત માટે વારાણસી સંપૂર્ણ રીતે સજ્જ છે. તેઓ આવતી કાલે સંસદીય સીટથી નામાંકન કરશે. વડા પ્રધાન મોદી લોકસભા ચૂંટણી માટે ત્રીજી વાર અહીંથી ચૂંટણી મેદાનમાં છે. તેમની સાથે UPના મુખ્ય પ્રધાન યોગી આદિત્યનાથ પણ આ રોડ-શોમાં સામેલ છે. વારાણસીમાં સાતમા તબક્કામાં એક જૂને મતદાન થશે.

વડા પ્રધાન મોદીનો રોડ-શો યોજવા માટે ભાજપે મોટી તૈયારી કરી છે. વડા પ્રધાનનો પાંચ કિલોમીટર રોડ-શોનો પ્રારંભ બનારસ યુનિવર્સિટી (BHU)ના ગેટના ચાર રસ્તાથી થયો હતો. આ રોડ-શોમાં 5000થી વધુ મહિલાઓ ભાગ લઈ રહી છે. ભાજપના કાર્યકર્તાઓ પણ આ રોડ-શોમાં જોડાશે. આ રોડ-શો કાશી વિશ્વનાથ ધામના ગેટ નંબર ચાર પર પૂરો થશે. જિલ્લા વહીવટી તંત્રએ રોડ-શો માટે કડક સુરક્ષા-વ્યવસ્થા કરી છે.

Kashi is special… The warmth and affection of the people here is unbelievable! 🙏 https://t.co/Al6lu5mOJI

— Narendra Modi (@narendramodi) May 13, 2024