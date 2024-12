રાજ્યસભામાં સભાપતિ વિરુદ્ધ વિપક્ષ લાવ્યો અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ

નવી દિલ્હીઃ રાજ્યસભાના સભાપતિ જગદીપ ધનખડની વિરુદ્ધ વિપક્ષે અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ રજૂ કર્યો છે. કોંગ્રેસના નેતૃત્વવાળા ઇન્ડિયા બ્લોકે ધનખડ પર પક્ષપાતપૂર્ણ કાર્યવાહી કરવાનો આરોપ મૂક્યો છે. વિપક્ષે દાવો કર્યો છે કે સંસદની કાર્યવાહી દરમ્યાન તેઓ સત્તા પક્ષનો પક્ષ લે છે.

રાજ્યસભામાં ધનખડની વિરુદ્ધ આ પહેલો અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ રજૂ કરવામાં આવ્યો છે. આ પ્રસ્તાવને રજૂ કરવા માટે વિપક્ષને 50 સાંસદોના હસ્તાક્ષરની જરૂર હોય છે. વિપક્ષી નેતાઓનું કહેવું છે કે તેમણે ગઈ કાલ સુધી 50થી વધુ વિપક્ષના નેતાઓના હસ્તાક્ષર એકત્ર કરી લીધા છે.

રાજ્યસભામાં હોબાળાના કારણે આજે પણ ગૃહની કાર્યવાહી ચાલુ રહી શકી ન હતી. સોરોસ મુદ્દે હંગામાને કારણે રાજ્યસભા દિવસભર માટે સ્થગિત કરવામાં આવી છે.

