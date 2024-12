દિલ્હી રમખાણોના આરોપી તાહિર હુસૈનને ઓવૈસીએ બનાવ્યો ઉમેદવાર

નવી દિલ્હીઃ દિલ્હીમાં આવતા વર્ષે વિધાનસભા ચૂંટણી યોજાવાની છે. AIMIMના વડા અસદુદ્દીન ઓવૈસીની પાર્ટીએ દિલ્હી રમખાણના આરોપી તાહિર હુસૈનને ટિકિટ આપી છે. તાહિર હુસૈન મુસ્તફાબાદ વિધાનસભા બેઠક પરથી ઉમેદવાર હશે. દિલ્હીમાં 2022માં તોફાનો થયાં હતાં. તાહિર હુસૈન અત્યાર સુધી આમ આદમી પાર્ટીમાં હતા.

દિલ્હી પોલીસે ચાર્જશીટમાં તાહિર હુસૈન અને અન્ય 14 લોકોની વિરુદ્ધ રમખાણો ખેલાવવા અને હિંસા કરવાના આરોપ લગાવ્યા હતા. રમખાણોમાં આરોપી નામ આવતાં આપ પાર્ટીએ તાહિર હુસૈનને પાર્ટીમાંથી કાઢી મૂક્યા હતા. તેઓ DMCમાં કાઉન્સિલર હતા.ઓવૈસીએ X લખ્યું છે કે MCD કોર્પોરેટર તાહિર હુસૈન AIMIMમાં સામેલ થયા છે. આગામી દિલ્હી વિધાનસભામાં તે મુસ્તફાબાદ વિધાનસભા બેઠક પરથી અમારા ઉમેદવાર હશે, તેમના પરિવારના સભ્ય અને સમર્થકોએ મારી સાથે મુલાકાત કરી છે અને પાર્ટીમાં સામેલ થવાનો નિર્ણય લીધો છે.

MCD Councillor Tahir Hussain joined @aimim_national & will be our candidate from Mustafabad Assembly Constituency in the upcoming Delhi Vidhan Sabha elections. His family members & supporters met with me today & joined the party pic.twitter.com/oFnQBlJgOF

