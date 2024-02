ભારત-મ્યાનમારની વચ્ચે મુક્ત આવ-જા હવે નહીં: ગૃહપ્રધાન

નવી દિલ્હીઃ કેન્દ્ર સરકારે ભારત અને મ્યાનમાર વચ્ચે મુક્ત આવા-જાને નાબૂદ કરી દીધી છે. મુક્ત આવ-જા વ્યવસ્થા આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદની બંને બાજુએ રહેતા લોકોને વિઝા વિના એકબીજાના પ્રદેશના 16 કિલોમીટરની અંદર મુસાફરી કરવાની મંજૂરી આપે છે. ગૃહપ્રધાન અમિત શાહે X પર કહ્યું હતું કે વડા પ્રધાન મોદીએ સંકલ્પ કર્યો છે કે આપણી સરહદો સુરક્ષિત હોવી જોઈએ. તેથી ગૃહ મંત્રાલયે નિર્ણય લીધો છે કે દેશની આંતરિક સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા અને ઉત્તર-પૂર્વીય રાજ્યોની વસ્તી વિષયક માળખું જાળવવા માટે આ સિસ્ટમને નાબૂદ કરવામાં આવશે.

આ નિર્ણય ગૃહપ્રધાન અમિત શાહના નિવેદનના બે દિવસ પછી આવ્યો છે જેમાં તેમણે કહ્યું હતું કે ભારત મ્યાનમાર સાથેની 1643 કિલોમીટર લાંબી સરહદ પર વાડ કરશે અને સુરક્ષા દળો માટે પેટ્રોલિંગ ટ્રેક પણ બનાવવામાં આવશે.

It is Prime Minister Shri @narendramodi Ji’s resolve to secure our borders.

The Ministry of Home Affairs (MHA) has decided that the Free Movement Regime (FMR) between India and Myanmar be scrapped to ensure the internal security of the country and to maintain the demographic…

— Amit Shah (@AmitShah) February 8, 2024