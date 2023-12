મોહન યાદવ થશે મધ્ય પ્રદેશના નવા મુખ્ય મંત્રી

ભોપાલઃ વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને અમિત શાહની જોડીએ ફરી એકવાર રાજકારણમાં રસ લેનારા લોકોને ચોંકાવ્યા છે. મોહન યાદવ મધ્યપ્રદેશ નવા મુખ્ય મંત્રી બનશે. ખુદ શિવરાજ સિંહ ચૌહાણે તેમને વિધાનસભ્યોના નેતા માટે તેમના નામનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો હતો.

તેઓ શિવરાજ સિંહ સરકારમાં શિક્ષણપ્રધાન હતા. ભાજપ વિધાયક દળની બેઠકમાં આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. રાજ્યમાં બે નાયબ મુખ્ય મંત્રી રાજે તેઓ દક્ષિણ સીટથી ચૂંટાઈ આવ્યા છે. તેમને RSSની પસંદ પણ માનવામાં આવે છે. ઉજ્જૈન જિલ્લાથી ત્રણ વાર વિધાનસભ્ય છે અને તેઓ 58 વર્ષના છે.તેમની સાથે અન્ય બે ડેપ્યુટી મુખ્ય પ્રધાનો રાજ્ન્દ્ર શુક્લા અને જગદીશ દેવરા પણ હશે. વિધાનસભા પક્ષની બેઠકમાં કેન્દ્રીય નિરીક્ષકોમાં હરિયાણાના મુખ્યમંત્રી મનોહર લાલ ખટ્ટર, પક્ષના અન્ય પછાત વર્ગ (ઓબીસી) મોરચાના વડા કે. લક્ષ્મણ અને સેક્રેટરી આશા લાકરા પણ હાજર હતા.

#MohanYadav to be the new Chief Minister of Madhya Pradesh.#MadhyaPradeshCM pic.twitter.com/UCs514TTB0

— All India Radio News (@airnewsalerts) December 11, 2023