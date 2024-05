ચીન પર આપેલા નિવેદનને લઈને મણિશંકર ઐયરે માફી માગી

નવી દિલ્હીઃ લોકસભા ચૂંટણીના સાતમા તબક્કા માટેનું મતદાન થતાં પહેલાં કોંગ્રેસ નેતા મણિશંકર ઐયરે ફરી એક વાર વિવાદિત નિવેદન કર્યું છે. કોંગ્રેસની રેવડી દાણાદાણ થયા પછી તેમણે પોતાના નિવેદન બદલ માફી માગી લીધી હતી. કોંગ્રેસે આ મામલે સ્પષ્ટતા કરવી પડી હતી, પરંતુ ભાજપ હવે કોંગ્રેસ પર આકરા પ્રહાર કરી રહ્યો છે.

વાસ્તવમાં મણિશંકર ઐયરે 1962માં થયેલા ચીનના આક્રમણ માટે ભૂલથી કથિત શબ્દનો ઉપયોગ કરવા માટે ગઈ કાલે માફી માગી હતી. ઐયરના આ નિવેદનથી કોંગ્રેસે ખુદને અલગ કરી દીધી હતી.

Mr. Mani Shankar Aiyar has subequently apologised unreservedly for using the term “alleged invasion” mistakenkly. Allowances must be made for his age. The INC distances itself from his original phraseology.

The Chinese invasion of India that began on October 20 1962 was for… https://t.co/74oXfL1Ur2

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) May 28, 2024