ઇસરોએ રચ્યો ઇતિહાસઃ લોન્ચ કર્યો પહેલો XPoSat સેટેલાઇટ   

નવી દિલ્હીઃ નવા વર્ષના પહેલા દિવસે ઇસરોએ ઇતિહાસ રચ્યો છે. ઇસરોએ પહેલી જાન્યુઆરી, 2024એ પહેલો એક્સ-રે પોલરિમીટર સેટેલાઇટને લોન્ચ કર્યો છે. આ ભારતનું પહેલું પોલારિમીટર મિશન હશે. આ પહેલાં વર્ષ 2021માં નાસાએ ઇમેજિંગ એક્સ-રે પોલારિમેટ્રી એક્સપ્લોરર (IXPE) લોન્ય કર્યું હતું. એ મિશન પછી એ વિશ્વનું બીજું એવું મિશન છે.

આ મિશન પર માત્ર ભારત જ નહીં, બલકે વિશ્વની નજર ટકેલી છે. એ મિશન એટલે ખાસ છે, કેમ કે એક્સપોસૈટ એક્સ-રે સોર્સનાં રહસ્યો માલૂમ થાય અને બ્લેક હોલની રહસ્યમયી વિશ્વનું અધ્યયન કરવામાં મદદ કરશે.

PSLV-C58/XPoSat Mission:

The PS4 stage is successfully brought down to a 350 km orbit.

